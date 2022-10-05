蘋果PCB供應鏈華通、台郡 9月營收同創新高

受惠蘋果新 iPhone 手機上市，PCB 供應鏈華通 (2313-TW) 、台郡 (6269-TW) 最新公布 9 月營收，雙雙改寫歷史新高，華通第三季營收表現更強勁，單季首度衝上 216 億元創新高，以目前接單滿載的走勢來看，強勁營收動能將可延伸至 10 月。

華通 9 月營收 76.15 億元續創新高，月增 5.93%，年增 19.3%，第三季則達 216.92 億元，季增 32.81%，年增 23.57%，前 9 月營收達 555.74 億元，年增 28.29%。

台郡 9 月營收 48.78 億元，月增 17.73%，年增 50.14%，第三季達 121.43 億元，爲歷史次高，季增 66.09%，年增 33.45%，2022 年 9 月營收 289.47 億元，年增 24.34%。

臻鼎 - KY 9 月營收 202.72 億元，創歷史次高，月增 22.57%，年增 31.2%，第三季營收 500.05 億元，季增 44.8%，年增 20.15%，2022 年前 9 月營收 1184.54 億元，年增 20.16%。

華通主要受惠美系客戶大量拉貨，及低軌衛星用板出貨大增，預估相關動能將延續，華通低軌衛星用板並沒有淡、旺季分別，預估今年全年將占營收 5-7%。

華通藉由 HDI 技術廣泛應用，滲透到更多消費性產品應用端分散風險，美系客戶手機、筆電、平板電腦等新品在第三季都陸續進入量產階段；軟板業務部分，今年擴增 10-15% 產能已到位，並量產美系客戶新品。至於低軌道衛星產品，華通目前除是 SpaceX 星鏈計畫中主要 PCB 供應商外。

台郡先前法說會保守預估第三季營收較去年同期 90.99 億元個位數成長，全年將高個位數成長，在各項有利因素帶動下，台郡估，今年下半年毛利率將優於去年同期，隨著台郡營收表現超預期，將有助公司上調下半年預估值。

臻鼎表示，第四季是手機與電腦消費類客戶新品出貨高峰，加上汽車和伺服器板新品投入量產，隨著各產品線同步增溫，營收可望逐季成長，第四季將是全年業績最高，公司對全年營收與獲利雙位數成長目標深具信心。