華通Q3獲利創新高 前三季每股純益4.9元賺贏去年全年

PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (10) 日公布最新財報，第三季稅後純益 25.13 億元，創新高，季增 74.5 %，年增 60.46%，每股純益 2.11 元，前三季稅後純益 58.39 億元，年增 87.58%，每股純益 4.9 元，已超越 2021 年全年。

華通第三季營收 216.92 億元，創新高，毛利率 20.11%，季增 0.88 個百分點，年增 1.45 個百分點，稅後純益 25.13 億元，創新高，季增 74.5 %，年增 60.46%，單季每股純益 2.11 元

華通前三季營收 555.74 億元，毛利率 19.94%，年增 2.33 個百分點，稅後純達 58.39 億元，年增 87.58%，每股純益爲 4.9 元，已超越去年全年獲利。

今年下半年全球電子製造業逐漸走出疫情、零組件長短料、能耗雙控等不利陰霾，華通隨著第三季進入傳統旺季，美系客戶手機、筆電、平板、穿戴式裝置等新產品進入量產，且手中掌握低軌道衛星大單持續穩定出貨，7 月起產能利用率已逐步爬升到 80-90% 以上，8 月起單月營收已連續三個月創新高，第四季營運可望維持高檔。

由於下半年全球經濟不確定性增高，面對市場陸續傳出各種雜音，華通表示，目前仍正常接單，第四季需求強勁，也會持續關注通貨膨脹、美元升息、地緣政治等系統面因素造成經營上的潛在風險，公司今年以來一直維持穩健經營策略，與客戶保持良好的溝通與彈性應變，致力把不確定性因素對營運的干擾降至最低。

法人觀察，華通除了在既有消費性電子產品具有全球競爭力之外，受惠衛星通訊產業方興未艾，公司憑藉著技術以及經驗的優勢已成為 SpaceX 的主要供應商，也成為其他低軌道衛星業者尋求合作的首選，明年貢獻可望隨著市場需求更進一步放大。

法人認為，華通在產品佈局以及接單策略得宜，看好明年衛星與高階 HDI、軟板等產品商機帶動，營運可望再締新猷。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含 HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及 SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大 HDI 板製造商。