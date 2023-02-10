鉅亨美股雷達：美光宣布高階主管減薪最高20% Lyft Q1財測疲弱股價下跌

美股重要看點：

美將公布 2 月密大消費者信心。美國 10 年期公債殖利率來到 3.709%。美股期貨週五 (9 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.39%，標普 500 期貨跌 0.62%，那斯達克 100 期貨跌 1.12%。

投資人持續評估美國經濟前景、通膨情況，以及聯準會 (Fed) 貨幣政策可能的走向。密西根大學 2 月初步消費者信心報告將於周五發布，該報告將深入了解消費者對經濟發展的預期以及他們受到的影響。

近期市場對於通膨的態度似乎較為樂觀，12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率回落到 6.5%，Fed 本月初也將升息幅度放緩至 1 碼，投資人現在預估，Fed 在結束緊縮政策前只會再升息幾次，對於 Fed 可能在今年變得更鴿派的預期，也帶動美股走高。

然而，安聯集團 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 認為，通膨有 75% 的機率出現反彈或處在高點，而 Fed 最終可能因控制通膨未果而壓垮經濟。

他預估，通膨從現在開始穩步下滑的機率只有 25%，物價急劇反彈、引發 U 型通膨恐慌的機率則為 25%，不過，最有可能的情況是通膨繼續保持在 3-4%，機率約為 50%。

研究公司 Macro Hive 高級市場策略師 Dominique Dwor-Frecaut 認為，Fed 必須將聯邦資金利率提高到 8% 左右，才能贏得這場對抗通膨的戰爭。

美國散戶投資人協會 (AAII) 在週四 (9 日) 發布的調查數據，近期美股投資人情緒已經飆升至 2021 年 11 月以來的新高。有專家示警，當散戶多空情緒達到極限，通常會是可靠的反向操作的訊號。

券商 BTIG 首席市場技術分析師 Jonathan Krinsky 則表示，有鑑於美元顯現出從最近四個月的跌勢中反彈的跡象，美股近期的漲勢可能已經接近尾聲。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月密大消費者信心初值，預估 64，前值 65.9

重要個股動態：

為了因應記憶體產業的低迷景況，繼去年底宣布裁員消息後，美光 (MU-US) 周四 (9 日) 宣布高階主管砍薪最高 20%，並暫停發放獎金。

美光周四 (9 日) 於監管文件宣布這項消息，執行長 Sanjay Mehrotra 砍薪幅度最高，達到五分之一，執行副總裁也被減薪 15%，資深副總減薪 10%，且獎金將暫停發放。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Mercury Research 報告顯示，去年第 4 季，超微 (AMD-US) 在中央處理器 (CPU) 市場的市占率已達將近三分之一， 軟銀集團 (Softbank) 旗下 IC 設計商安謀 (ARM) 市占率則較上季下滑。

雖然英特爾 (INTC-US) 依然穩居 x86 處理器市場龍頭寶座，近年來卻被 AMD 搶走部分市占率。Mercury Research 數據顯示，去年 Q4，英特爾在 x86 處理器市場的市占率為 68.7%，AMD 則上升至 31.3%。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Lyft (LYFT-US) 周四 (9 日) 發布 2022 會計年度第四季財報，雖然營收略高於預期，但因第一季財測疲弱，拖累週四盤後股價重挫 30% 以上。

財務長 Elaine Paul 表示，第一季財測是季節性和價格下降的結果，包括高峰期時間 (Prime Time) 較少。(Lyft 設有高峰期價格機制，實時監控承租網絡上的供需變化，系統在高峰期會加價)