ChatGPT掀熱潮、大廠後市展望樂觀 本周大事回顧

ChatGPT 掀起 AI 熱潮，正在動搖谷歌在搜尋引擎市場獨佔局面，也帶動 AI 題材成為市場焦點，另外，本周多家大廠法說落幕，經歷下半年低迷後，多數廠商樂見市場逐步回溫，以下是本周大事回顧：

ChatGPT 橫空出世 谷歌被迫加速跟進

由 OpenAI 開發的 AI 聊天機器人 ChatGPT 快速竄紅，平均每天增加 51.9 萬次訪問，微軟也在本周推出結合 ChatGPT 的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器，試圖挑戰谷歌在網路搜尋領域的霸主地位。

搜尋引擎霸主谷歌也不甘示弱，立即推出 Bard 因應，並將在未來數週內開放給大眾使用，不過，在對答上出現問題失誤，一度導致谷歌盤中大跌 8%。

大廠法說落幕 樂見市況逐步好轉

封測龍頭日月光投控認為，第一季將是全年營收谷底，後續需求復甦下，可望逐季成長，法人估，日月光投控首季營收將季減逾 2 成，全年可望再戰新高。

穩懋也認為本季將是產業谷底，後續可望逐季回溫；友達指出，稼動率將會依市場需求動態調整，樂見今年產業供需能回到過往季節性循環。

聯詠指出， 3 月起受惠筆電與 IT 產品急單挹注，客戶需求優於傳統季節性，預計首季將與上季持平至小幅成長，看好第二季起恢復季節性水準，下半年需求也值得期待。

測試介面大廠精測認為，隨著遞延訂單發酵，以及新客戶、新訂單貢獻，全年營運可望逐季向上，營收拚年增 1 成以上；譜瑞 - KY 表示，第一季營收將較上季略減到小幅成長，庫存可望最慢第二季初將恢復正常。

ASIC 業者創意今年也樂觀，法人預期，受惠 SSD、網通專案量產動能強勁，加上新專案挹注，NRE 業績同步成長，今年營收可望年增約 20%，續創歷史新高，且儘管毛利率、營益率雙降，每股純益仍有機會達 31 元，賺逾三個股本。

除電子廠外，台塑四寶也樂見中國解封後石化需求回升，多項產品報價開始上漲，台塑、南亞、台化齊聲樂觀，看好 2-3 月營收將逐月成長，台塑化也看好 3 月烯烴產品價格將開始上揚。

正道拿馬國車廠專案大單本季出貨 全年獲利續向上

正道營運狀況持續好轉，近期更取得馬來西亞車廠主力車款的活塞、連桿專案大單，本季開始小量出貨，後續將進一步放量，推升今年本業獲利穩健向上。

國光生今年海外訂單倍增 全年營收續創新高

國光生今年訂單大幅成長，包括中國天道醫藥成長 6 倍，賽諾菲與俄羅斯原液訂單也逾 20% 成長，法人估，今年全年營收年增 2 成、約 27 億元，創新高，獲利也有望同步走揚。

永昕二廠新產能日商幾乎全包 最快下月投產

永昕二廠預計今年 3 月將完工投產，據悉，產能幾乎全被大股東日本藥廠 JCR 包下，JCR 並將持續投入兩項新產品開發，另外新廠也將增加台灣客戶訂單，可望推升永昕今年營收再戰新高，年增逾 2 成。

超微 Q4 x86 處理器市占逼近三分之一 Arm 市占小跌

Mercury Research 報告顯示，去年第 4 季，超微 (AMD-US) 在中央處理器 (CPU) 市場的市占率已達將近三分之一， 軟銀集團 (Softbank) 旗下 IC 設計商安謀 (ARM) 市占率則較上季下滑。

葉倫：美國失業率 53 年新低 「不可能出現經濟衰退」

美國財政部長葉倫表示，由於美國勞動市場強勁，她看到一條避免美國經濟衰退的途徑，也就是通膨大幅下降且經濟保持強勁。