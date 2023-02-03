〈創意法說〉Q1營收季減逾1成 全年量產動能強勁、營運續創新高

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (3) 日召開法說會，財務長錢培倫指出，第一季營收為傳統淡季，季減逾 1 成，年增達 1 成以上，全年在 Turnkey 業務帶動下，營收成長可望超過 1 成，獲利也同步續創高。

總經理戴尚義表示，儘管今年上半年 IC 設計公司較辛苦，但創意客戶都很積極，並沒有這方面問題，加上公司為 ASIC 業者，也沒有存貨疑慮，看好今年營運可維持成長態勢。

錢培倫指出，今年首季營收估季減 1 成以上，但不低於去年第三季的 60.62 億元，細分產品線，NRE 業績季減逾 1 成、Turnkey 業績季減 17-19%，IP 也會低於上季，不過整體營收仍較去年同期年增雙位數，毛利率、營益率則一增一減。

全年來看，創意看好，不論是 NRE、Turnkey 都可成長雙位數，其中，Turnkey 受惠 SSD、Networking 專案量產動能強勁，將是今年成長幅度最大的類別，因此 NRE、Turnkey 過去營收比重為三比七，今年 Turnkey 比重會再些微提升。

由於 Turnkey 毛利率較平均值低，創意預估，今年在產品組合改變下，加上今年隨著產能緊張狀況舒緩、客戶較難議價，毛利率估較去年下滑數個百分點，營業費用也提升 1-9%，但全年每股稅後純益 (EPS) 仍可維持成長。

技術節點方面，戴尚義補充，創意今年在 N3E 已設計定案 (Tape out) 一些 IP，可配合客戶未來量產需求，5 奈米案件則預計第一季設計定案，全年 Turnkey 營收貢獻相對少，7 奈米受惠企業端 SSD、FPGA、AI 案件進入量產，Turnkey 業績較去年大幅成長。