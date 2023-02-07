〈台塑四寶業績發表〉中國解封需求旺 三寶樂觀看估本季營收逐月增

台塑四寶今 (7) 日公布 1 月業績並釋出展望，中國解封後石化需求已出現回升跡象，多項產品報價開始上漲，台塑、南亞、台化齊聲樂觀，看好 2-3 月營收將逐月成長，台塑化也看好 3 月烯烴產品價格將開始上揚。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男認為，春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，且今年初以來石化產品價格普遍上揚，同時，3 月起將進入塑料需求傳統旺季，預估第一季營收將逐月成長，儘管 1 月受工作天數影響，但在 2-3 月營收帶動下，第一季營收仍可與前季持平或微幅衰退。

展望後市，林健男認為，中國疫情解封及歐美通膨減緩，有利提振經濟活動成長，市場對春節後需求回溫抱持樂觀，預期 EVA、PE、AE、AN 等產品行情看漲，營運應會漸入佳境。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，受惠中國解封、美國通膨趨緩，將刺激終端需求，提高下游補庫存意願，預計 2 月營收較 1 月大幅增加，回到去年 12 月水準，營收將逐月成長，但整體第一季因工作天數減少，營收較前季略減。

主要業務方面，吳嘉昭認為，電子材料因近期銅價上揚，將拉升銅箔、銅箔基板補貨動能，但電子業仍處於補庫存階段，第一季電子市況仍保守；化工產品部分，可塑劑、乙二醇行情持續看漲，兩產品營收將增加；塑膠加工也出現需求回升跡象，而聚酯產品市況則持續保守看待。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源表示，1 月四種塑膠產品接單都超過 150%，下游逐步開工中價格尚未明顯上漲，但預計隨著開工漸增，價格會逐步回升， 2 月營收將較前月成長，營收逐月增加；報價方面，1 月下旬苯、PX、SM 皆較去年底上漲逾 13%，預計 2 月將輪到乙烯、丙烯、酚酮走高。

洪福源提到，春節接單狀況不錯，配合市場需求，除了寧波廠繼續全產全銷外，其餘台灣、越南各廠 2 月起會逐漸提高產量，期望第二季能全部恢復正常生產，另一方面，台化也擴大太陽能發電，預計今年海內外太陽能發電將達到 6.3 萬 KW。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明表示，1 月中國達確診高峰後，春節旅客數量大幅增加，帶動中國油品需求快速回升，同時 IMF 及聯準會皆預期今年全球經濟仍可保持成長，符合市場上半年景氣落底、下半年復甦論調，為油價提供下檔支撐，但歐美產業活動疲弱，使原油及成品油庫存持續增加，同時油價價格上限制裁未影響俄羅斯原油出口，導致短期油價較弱勢。

輕裂解市況方面，曹明表示，農曆年後市場仍關注下游化學品庫存去化速度，目前需求復甦力道較為緩慢，使價格難以大幅走強，待 3 月份亞洲輕裂廠進入集中歲修期，預期石化原料價格可望逐漸上漲。