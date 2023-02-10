〈財報〉Lyft Q1財測疲弱 遠遜同業Uber 盤後重挫30%

Lyft (LYFT-US) 周四 (9 日) 發布 2022 會計年度第四季財報，雖然營收略高於預期，但因第一季財測疲弱，拖累盤後股價重挫 30% 以上。

近時確認，Lyft (LYFT-US) 周四收低 3.16%，盤後大跌 30.33%，報每股 11.30 美元。

Q1 財測 vs 華爾街預期

營收：9.75 億美元 vs. 10.9 億美元 (StreetAccount 調查的預期共識)

調整後 Ebitda：500 萬至 1500 萬美元 vs. 8500 萬美元

Q4 財報關鍵數據 vs 華爾街分析師共識預期

調整後每股虧損：74 美分

淨損：5.881 億美元

營收：年增 21%，自去年同期的 9.699 億美元上升至 11.8 億美元 vs. 11.6 億美元 (Refinitiv 調查的預期共識)

活躍用戶：年增 8.7% 至 2035 萬

調整後 EBITDA ：負 2.483 億美元 (因應計算方式更動)

財務長 Elaine Paul 表示，第一季財測是季節性和價格下降的結果，包括高峰期時間 (Prime Time) 較少。(Lyft 設有高峰期價格機制，實時監控承租網絡上的供需變化，系統在高峰期會加價)

「此外，我們不同的保險續保時間造成損益 (P&L) 不同的時間壓力，我們不會等待其正常化以實現有競爭力的服務水準，我們會聚焦推動更大的成長和獲利能力。」

Lyft 第四季活躍用戶大致與第三季持平，雖較去年同期增加 8.7%，但仍低於疫情爆發前的水準，以 2019 年第四季而言，Lyft 活躍用戶達 2290 萬人。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 去年 12 月向所有上市公司發布的指南，Lyft 修改其非公認會計原則財務指標 (non-Gaap) 的計算方式，以包含前期的保險準備金調整，從而令調整後 EBITDA 為負 2.483 億美元。

更動後，2022 年第三季調整後 EBITDA 為負 2670 萬美元、2021 年第四季為負 4760 萬美元。

Lyft 第四季淨損 5.881 億美元，即每股虧損 1.61 美元，是去年同期虧損的兩倍多。該公司其中 2.013 億美元的虧損歸因基於股票的薪酬和相關工資稅支出。

Lyft 去年 11 月開始重組，以在面臨宏觀經濟持續挑戰的情況下減少營運支出。但 Lyft 稱，與重組工作相關的成本並不反映其持續營運的表現。

同業勁敵 Uber (UBER-US) 周三公布的財報超越分析師預期，與 Lyft 大相逕庭。

Uber 公布季度營收年增 49%，創有史以來最強季度，活躍司機人數創歷史新高，且單季出行量首次突破 20 億趟。