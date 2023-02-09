〈財報〉瑞士信貸上季虧損嚴重 警告今年也不樂觀

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）周四（9 日）公布自 2008 年金融危機以來最大年度虧損，與此同時去年第四季虧損也超預期，而且客戶流失也史無前例。這家醜聞纏身的瑞士大銀行警告，今年將出現進一步的「重大虧損」。

截稿前，瑞士信貸 (CS-US) 美股 ADR 盤前重挫 7.26%，每股暫報 3.32 美元。

瑞士信貸去年第四季淨損 13.9 億瑞士法郎，為連續第五季虧損，使其去年全年淨損總額達到 72.9 億瑞士法郎，連續第二年出現虧損。該行還表示，財富管理部門和投資銀行部門也可能在今年第一季出現虧損。

該行財富管理部門上季資金流出 927 億瑞士法郎，遠超分析師預期的 619 億瑞士法郎，而此資金流出讓該部門管理資產的新規模變成 5,405 億瑞士法郎。該部門公布上季 1.99 億瑞士法郎的稅前虧損，比市場預期的還糟，經常性費用和淨利息收入均下降 17%、交易營收下降 20%，亞太地區融資按市值虧損 3,100 萬法郎。

另外，瑞信的投資銀行業務在去年虧損 38 億瑞士法郎，大致等於該部門員工薪資。瑞信表示由於交易收入大幅下降造成鉅額虧損，同時指出上季「大量存款外流」引發「加速去槓桿化」的影響。

值得注意的是，瑞士信貸去年受連醜聞連環打擊，上季出現急遽加速的撤資，流出超過逾 1,100 億瑞士法郎，儘管資金外流集中在去年 10 月的兩周內，但規模仍令分析師深感意外。

這一結果被挪威主權財富基金（瑞士信貸最大股東之一）、7 家瑞士退休基金，以及股東顧問 Ethos Foundation 形容為「災難級」，導致瑞信在瑞士的股價崩跌 10%。截稿前，該行在瑞士的股價跌勢收窄至 7.2%。

雖然這家瑞士的第二大銀行已開始對其業務進行重大改革，透過削減成本與裁員舉措來重振業績，其中包括在 CS First Boston 品牌下替其投行業務建立一個獨立業務。去年 12 月，該行成功完成 40 億瑞士法郎的融資。

瑞士信貸上季嚴重的虧損似乎沒有擊敗該行執行長 Ulrich Koerner 的信心。Koerner 在接受媒體採訪時表示：「我認為到 2024 年將會實現營利，今年是變革的一年，此後將會越來越好。」

分析師看法

然而，分析師對瑞士信貸的虧損和資金流出的規模感到震驚。Keefe, Bruyette & Woods 的分析師 Thomas Hallett 在報告中表示，瑞信的經營業績甚至比外界擔心的還更糟，資金外流水準相當驚人。

Hallett 說，由於今年瑞信將繼續出現嚴重虧損，預料將出現另一波降評，因此沒有理由在持有這些股票。去年 11 月，信評機構標準普爾（Standard & Poor"s）將瑞士信貸信評降至只比垃圾級高一級。

瑞信大量的存款和淨資產流出加劇普遍黯淡的前景。Vontobel 分析師 Andreas Venditti 把瑞信去年的業績描述為「該行 167 年歷史以來最糟糕的一年，而且未來不會有什麼立即喘息的機會。」