〈財報〉PayPal 第四季業績喜憂參半 執行長Schulman年底退休

線上支付公司 PayPal (PYPL-US) 周四 (9 日) 盤後公布第四季財報，同時宣布執行長 Dan Schulman 將於今年年底退休並離開公司。

在 PayPal 於 2015 年自 eBay 拆分出來後，Schulman 就接任該公司執行長。他已通知公司 12 月底退休的決定，此後仍會擔任 PayPal 董事會成員，由董事會聘請人力公司物色繼任者。

PayPal 周四交易時間收低 1.63%，盤後股價一度下跌 3% 以上，爾後跌幅收斂至 0.79%，報每股 77.80 美元。

自 2015 年分拆以來，PayPal 股價上漲約 130%。但自 2021 年 7 月股價見頂以來，該公司市值已縮水約四分之三。

Schulman 上個月下旬表示，因應宏觀經濟環境充滿挑戰，PayPal 將裁員 2000 人或約 7% 人力。

維權投資者 Elliott Management 去年夏季增持 PayPal 未公開股份。Schulman 周四受訪時表示，並未感受到來自 Elliott 的任何壓力。「事實上，我們過去一季並未有太多交談。」

第一財季預估關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：69.7 億美元 vs. 70 億美元 (FactSet 調查的預期共識) 以固定匯率計算為年增 9%，按現行匯率計算為年增 7.5%。

每股獲利：1.08-1.10 美元 vs.1.07 美元 (FactSet 調查的預期共識)

展望 2023 全年，調整後每股獲利估計年增 18% 至 4.87 美元，高於分析師預期的 4.79 美元，也高於先前的 15% 年增率。

第四季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期