〈財報〉中芯上季營收季減15% 估今年上半年產業周期仍在底部

中國晶片製造商中芯國際周四（9 日）公布 2022 會計年度第四季與全年財報，受產業周期處在底部影響，上季營收結束 7 個季度成長。此外，中芯國際預估今年第一季營收季減 10% 至 12%、毛利率降至 19% 至 21% 區間。

財報顯示，中芯國際第四季營收年增 2.6% 至 16.2 億美元，低於市場預期的 16.5 億美元，季減 15%；上季淨利潤報 3.855 億美元，低於市場預期的 3.103 億美元。另外，上季毛利報 5.18 億美元，毛利率為 32%。

中芯國際去年全年營收年增 34% 至 72.73 億美元，實現 2021、2022 連續兩年年增超過 3 成，去年全年毛利率成長至 38%，創歷史新高。

按業務劃分，晶圓營收占比從第三季的 92.5% 下滑至 91.1%。其中，第四季智慧型手機營收占晶圓營收 28.6%，較上季有所回升；智慧家居和消費電子營收占比分別為 10.8% 和 21.6%，較上季有所下滑；其他占 39%，呈穩步上升。此外，8 吋晶圓和 12 吋晶圓業務營收占比分別為 35.6%、64.4%。

值得注意的是，中芯國際第四季產能持續成長，但產能利用率繼續下滑。財報顯示，該公司月產能從去年第三季的 70.6 萬片約當 8 吋晶圓增價至 2022 年第四季的 71.4 萬片約當 8 吋晶圓，產能利用率從第三季的 92.1% 下滑至 79.5%

對於上季業績表現，中芯國際表示，雖然該季受產能利用率下降及產品銷量減少影響，但給出的營收和毛利率符合公司對產業的判斷和給出的指引。

該公司表示，全年資本開支為 63.5 億美元，去年底折合 8 英寸晶圓月產能達到 71.4 萬片，全年產能利用率為 92%。另外去年底中芯深圳進入投產階段，而中芯京城進入試生產階段。

展望今年，上半年產業周期仍在底部，外部不確定因素帶來的影響仍複雜，中芯國際預估第一季營收季減 10% 至 12%、毛利率降至 19% 到 21% 之間。

另外基於外部環境相對穩定的前提下，該公司預估今年全年營收年增降幅為低十位數，毛利率在 20% 左右，資本開支與上一年大致持平、月產能增量也與上一年相近。

中芯國際 (0981-HK) 周四香港股價上漲 3.44%，收每股 18.02 港元。