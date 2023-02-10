〈美股盤後〉美債曲線倒掛惡化 道瓊收黑近250點 Alphabet再暴跌

美債殖利率曲線出現 1980 年代以來最嚴重的倒掛，衰退訊號打壓市場情緒，投資人還消化鷹派聯準會和一系列喜憂參半的財報，美股週四 (9 日) 開高走低，科技股一蹶不振，Alphabet 續跌近 4.5%。

道瓊收黑近 250 點，標普下滑近 9%，那指挫低逾 1%，費半微漲超 0.1%。

數據方面，美國上週 (截至 2 月 4 日) 初領失業金人數報 19.6 萬人，高於市場預期，為 6 週以來首次上升，但仍在歷史低點。儘管科技公司紛紛裁員，該數據凸顯美國就業市場的韌性。

政經方面，聯準會官員持續釋出鷹派訊號，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 週四強調，聯準會已明確地指出會持續升息，以放緩美國經濟增長腳步，他認為通膨有觸頂跡象，但不確定是否會持續回落。

美國擊落中國入侵美領空的高空偵察氣球後，拜登政府官員說，中國偵查用高空氣球能夠收集通訊訊號，並且是中國軍方主導的跨越 40 多個國家的間諜計畫的一部分。美國國務院官員透露，將就中國軍方有關的實體採取行動。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.72 億例，死亡數突破 685 萬例。

週四 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊一片血染，通訊服務和材料板塊表現敬陪末座。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.69%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.17%；Meta (META-US) 下跌 3.00%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.81%。

道瓊成分股普遍收低。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.38%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.05%；3M (MMM-US) 下跌 2.01%；高盛 (GS-US) 下跌 1.9%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.75%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 1.75%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.59%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.11%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.86%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.81%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.24%；美光 (MU-US) 下跌 0.12%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.56%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.82%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.54%。

企業新聞

Google 的 AI 聊天機器人 Bard 在回答韋伯太空望遠鏡 (JWST) 的問題上失誤後，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四續跌 4.39% 至每股 95.01 美元。

Deepwater Asset Management 合夥人 Gene Munster 表示，Alphabet 股票拋售反應過度，因為 Google 是一家認真的 AI 玩家，這場人工智慧競賽中，Google 不應被排除在外。

微軟 (MSFT-US) 下跌 1.17% 至每股 263.62 美元。微軟旗下的 GitHub 表示將裁員 10%，屬於成本削減計劃的一部分，將於租約結束後實施完全遠端辦公。

GitHub 的競爭對手 GitLab (GTLB-US) 因總體經濟環境艱難，也宣布裁員 7% (約 130 人)，其股價大崩 14.07% 至每股 42.30 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 逆勢上漲 3.00% 至每股 207.32 美元。美國國家運輸安全委員會認定，大約兩年前在德州發一起涉及特斯拉的致命車禍是由於超速和司機未能控制汽車造成的。美國億萬富翁投資者巴倫 (Ron Baron) 預期 2023 年底前，特斯拉股價將漲至每股 1,500 美元。

亞培 (Abbott Laboratories)(ABT-US) 下跌 1.93% 至每股 108.07 美元。Cardiovascular Systems (CSII-US) 一字飛漲 48.38% 至每股 19.75 美元。亞培宣布，將以 8.376 億美元收購醫療設備公司 Cardiovascular Systems。

自駕汽車感測器技術開發商禾賽科技 (Hesai) (HSAI-US) 週四於那斯達克掛牌上市，首日收紅逾 10 % 至每股 21.05 美元。

百事可樂 (PEP-US) 上漲 0.95% 至每股 172.78 美元。該公司最新財報的每股純益為 1.67 美元，高於分析師預期的 1.65 美元，營收為 280 億美元，高於預期的 268.4 億美元

迪士尼 (DIS-US) 週四尾盤翻黑，收跌 1.27% 至每股 110.36 美元。迪士尼最新財報獲利和營收優於預期，在重組過程中裁員 7,000 人，實施 55 億美元的成本節省計畫，並重申公司到 2024 年實現串流媒體業務盈利的目標。

通用汽車 (GM-US) 與格芯 (GFS-US) 分別收紅 0.14% 和 3.48%。通用汽車和格芯簽署長期協議，至少持續三年，將幫助通用汽車確保車用晶片供貨，保持供應鏈彈性。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 19.6 萬人，預期 19 萬，前值 18.3 萬

美國上週續領失業金人數報 168.8 萬人，預期 165.8 萬，前值 165 萬

華爾街分析

Refinitiv 數據，到目前為止，超過一半的標準企業已公布最新財報，其中 69% 的企業業績優於預期。Earnings Scout 數據顯示，此比率低於三年平均水準 (79%)。

Apollon Wealth Management 資訊長 Eric Sterner 表示：「這個財報季表現平平，聯準會升息需要時間來影響收益，現在我們開始看到這一點。」

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 指出：「一些交易員押注聯準會將不得不採取比華爾街預期更多的緊縮措施。」

展望未來，投資人將為下週二消費者物價指數 (CPI) 數據做準備。Andrew Tyler 為首的摩根大通分析團隊指出，鑑於本週缺乏具催化作用的資訊，未來幾個交易日可能會迎來波動，因為去年債券交易量在 CPI 數據公布日和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 開會前後都出現最大的震盪。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主