〈新股IPO〉繼滴滴後最大赴美上市中資公司 禾賽科技掛牌首日行情亮麗

自駕汽車感測器技術開發商禾賽科技（Hesai）周四（9 日）登陸那斯達克首日股價大漲 29% 表現亮眼，此前其首次公開發行（IPO）規模擴大至 1.9 億美元，讓該公司成為繼滴滴（Didi Global）以來最大赴美上市中資公司，股票代號為「HSAI」。

禾賽科技開盤每股報 23.75 美元，較發行價每股 19 美元大漲 25%。該公司透過每股 19 美元的價格出售 1,000 萬股美國存託股票，此前該公司以每股 17 至 19 美元的價格銷售 900 萬古美國存託股票。以發行價計算，該公司市值約為 24 億美元。

截稿前，禾賽科技 (HSAI-US) 盤中股價上漲 15.05%，每股暫報 21.86 美元。

禾賽科技成功上市被視為中國公司赴美 IPO 進一步回暖的跡象。Dealogic 數據顯示，禾賽科技市 2021 年 10 月以來首家在美融資超過 1 億美元的中國企業。

去年中概股會計底稿審計落地後，禾賽科技是首家向美國資本市場發起上市的大型中概股企業。該公司上市交易還象徵著，一些華爾街投資銀行重返美中交易舞台，禾賽科技是高盛、摩根士丹利和瑞信自 2021 年以來承銷的第一筆中概股交易。

禾賽科技於 2014 年底在上海成立，最早專注研發雷射氣體感測器，自 2016 年開始探索無人駕駛雷射雷達產品。目前該公司產品應用於無人駕駛、高級輔助駕駛、機器人和車聯網等多個領域，無論是生產規模還是技術能力上，位列全球同業前面。

諮詢公司 Yole Intelligence 數據顯示，2021 年，雷射雷達在 L4 自動駕駛領域的總市場規模達到 1.2 億美元，禾賽科技以 58% 的市占位列全球低一，比第二名的 Waymo 高出一倍以上。在車用雷達市場，2021 年禾賽科技占 5% 的市占，排名第一。

另外，禾賽科技近些年也受到資本追捧，上市前已完成 9 輪融資，累積融資超過 5 億美元，股東包括小米集團、美團、安美森半導體、博世集團等。