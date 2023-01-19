霍華馬克斯：企業違約率上升 高收益債券漲勢將終結

美國高收益債 (垃圾債) 寫下 2009 年迄今最強開年表現，然而曾預言金融危機的「價值投資大師」霍華 ‧ 馬克斯 (Howard Marks) 警告，聯準會 (Fed) 升息正導致部分企業違約率升高，垃圾債漲勢將無以為繼。

美國高收益債自今年年初至今的投報率達到 3.89%，流入垃圾債券基金的資金正在助長新債券銷售。垃圾債殖利率目前徘徊在四個月低點附近。

然而馬克斯表示，Fed 為了打壓通膨推行的利率政策，正升高部分企業的違約率，現況和過去十年相比已經「徹底改變」，之前拜超低利率創造的寬鬆環境之賜，企業違約和破產情況相對少見。

馬克斯為橡樹資本集團 (Oaktree) 共同創辦人，曾經預見金融危機和網路泡沫，擅於從不良資產、垃圾債券當中挖掘投資機會，發言動見觀瞻。

馬克斯表示，過去十年的企業違約率平均約 2%，低於更早之前幾十年的 4%。他說：「我認為 (違約率)4% 比較正常。違約和破產不應該如此稀少。」

信評機構穆迪投資人服務 (Moody’s) 預估，由於經濟成長降溫、金融情勢惡化影響企業現金流量，全球垃圾債在 2023 年的違約率將上升到 5.1%。近來企業信評被調降的案例增加，主要以高收益債發行人為主，恰恰反映政策緊縮效果擴散，並對企業獲利和資產負債表產生影響。