〈紐約匯市〉投資人評估Fed利率前景 DXY下跌 瑞典克朗飆逾2%

美元指數周四 (9 日) 下跌，反映投資人仍堅守他們的看法，即隨著通膨開始獲得控制，聯準會 (Fed) 不需要繼續升息，同時將焦點轉向下周公布的消費者物價指數(CPI)。在瑞典央行升息，並表示將繼續收緊貨幣政策後，瑞典克朗兌美元勁揚逾 2%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，至 103.26。

截至 2 月 4 日當周，美國初領失業金人數增加 1.3 萬至 19.6 萬人。高於預期的失業金數據，一度加劇美元貶勢，隨後收斂。

瑞銀外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「我們之前建立大量美元空頭部位，其中多數已經平倉。鮑爾 (Jerome Powell) 和其他聯準會 (Fed) 官員之後發表談話，他們重申了上行風險，這令人鬆一口氣，但他們沒有暗示將調升終點利率。」

Serebriakov 說：「在美國公布 CPI 之前，投資人對放空美元仍感到猶豫，他們非常關注 CPI，盼從中了解鮑爾的通膨趨緩說是否成立。」

Fed 主席鮑爾近期表示，通膨壓力已開始緩解，但任務還沒結束，央行還有很多工作要做。

受市場風險情緒改善提振，美元指數兩大組成貨幣歐元和英鎊均上漲，其中，歐元升 0.23% 至 1.0733 美元，英鎊升 0.36% 至 1.2111 美元。

澳幣和紐元一併走強，澳幣升 0.11% 至 0.6934 美元，紐元漲近 0.3% 至 0.6323 美元。

美元兌瑞典克朗貶近 2.2% 至 10.3609 克朗。瑞典央行決議升息 2 碼，使利率達到 2008 年以來最高，並警告今春將進一步升息，以壓低通膨。

監管擔憂令加密貨幣承壓，比特幣挫至三周低點，加密貨幣交易所 Kraken 同意支付 3000 萬美元，並關閉加密貨幣質押服務，以了結美國證券交易委員會 (SEC) 提出的指控。

截稿前，比特幣下跌 5% 至 21,814.5 美元，以太幣跌逾 7% 至 1,532.8 美元，幣安幣跌約 7% 至 305.6 美元。

截至台灣時間周五 (10 日) 約 6:00 價格: