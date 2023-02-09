勞動部訂指導原則 百人以上企業最晚次月5日給薪

近來有勞工陳情反映，雇主拖延工資給付影響生活，勞動部今 (9) 日訂定「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」，即日起生效，但有 4 年緩衝期，目標希望 100 人以上的事業單位應就工資計算周期屆滿 5 天內給付工資，99 人以下的事業單位則須於 7 天內給付。

勞動部表示，接獲部分民眾反映雇主拖延工資給付，如計算的週期為每月 1 日至月底，但工資給付日遲至次月 20 日或 25 日，已影響勞工維持生活所需，因此，勞動部經會商地方主管機關、專家學者及工商團體意見後，訂定本指導原則。

一、規範勞雇雙方約定工資給付之次數，不得低於每一個月給付 1 次。

二、勞雇雙方約定的工資給付日如逾工資計算週期屆滿後 15 日，地方主管機關應立即輔導事業單位調整；地方主管機關並應依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日。以 2026 年底僱用勞工 100 人以上之事業單位於工資計算週期屆滿後 5 日內給付工資、僱用勞工 99 人以下之事業單位 7 日內給付工資作為目標。

三、延時工資 (加班費) 及假日出勤加倍工資未另約定給付日者，應於最近之工資給付日或併當月份工資發給；另有約定工資給付日或工資計算週期者，仍不得低於每一個月給付 1 次，至遲亦應於計算週期屆滿後 15 日內給付。

四、勞雇雙方另有約定按季、半年或年結算並給付特定獎金者，給付日期仍應有合理之約定。

五、工資給付日如遇假日，雇主可提前發放，至遲亦應於原約定之工資給付日發給，不得逕自延後給付。

勞動部強調，本指導原則並非法令的強制規定，是以行政指導方式，透過地方主管機關柔性輔導，鼓勵事業單位依期程表向前推進，並未訂定罰則。整個規劃期程，以 4 年時間漸進推動，且各階段目標間保留緩衝年度，讓事業單位有配合調整薪資作業流程及財務狀況空間。

此外，勞動部表示，會依事業單位規模大小分訂目標，減少小微型企業配合調整的難度，希望讓所有事業單位都可以一步一步的跟上，共同維護勞工受領工資的權益。