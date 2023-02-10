國際油價走跌 國內下周汽油估降3角、柴油降4角

美國聯準會 (Fed) 官員又釋出鷹派訊號，加上美國原油庫存增加，使得國際油價走弱，台灣中油將持續實施油價平穩雙機制，預估下周國內汽油價格每公升調降 0.3 元，柴油每公升調降 0.4 元。

根據中油官網顯示，本周累算至 2 月 9 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 81.27 美元，較上周小跌 0.59 美元；新台幣兌美元匯率 30.039 元，較上周貶值 0.124 元。

根據浮動油價調整機制作業原則，原預估 2 月 13 日凌晨零時起，汽油零售價每公升調漲 0.2 元，柴油零售價格每公升調漲 0.6 元，不過，因油價漲幅已達平穩措施門檻，因此，汽油每公升估降 0.3 元、柴油每公升估降 0.4 元。

中油持續依油價公式及政府調降貨物稅 (汽、柴油每公升共各 2 元及 1.5 元) 調整國內油價，並以亞洲鄰近國家最低價、平穩措施運作，協助穩定國內油價，累計今年至 1 月底止，中油共吸收約 5.96 億元。

在經過連續 3 個交易日上漲後，原油期貨周四 (9 日) 回落，3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 78.06 美元；4 月交割 Brent 期貨價格下跌 59 美分或 0.7%，收每桶 84.50 美元。