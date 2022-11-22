〈歲末薪酬調查〉勞工年薪創7年新高 半導體產業96.9萬元七連霸

人力銀行今 (22) 日公布調查指出，受缺工、通膨影響，今年國內勞工整體年薪平均達 67.7 萬元，創 7 年新高，年增 3.1%，由於科技業上半年繳出亮眼成績單，半導體以年薪 96.9 萬元穩居各產業龍頭，並寫下七連霸。

104 人資學院公布最新薪資福利調查，2022 年平均年薪總額 67.7 萬元，創 7 年新高，年增幅 3.1%。104 人資學院總經理花梓馨分析，截至目前，104 人力銀行全站仍高達 100 萬個工作機會，年增 17%，企業缺工、人才難尋，加上科技業上半年表現強勢，通膨高漲，企業加薪留人留心，推動整體平均年薪成長。

哪些產業的平均年薪最高？調查顯示，半導體產業以 96.9 萬元穩居高薪龍頭，為七連霸；其次是電信及通訊業 84.1 萬元、電腦及消費性電子製造業 82 萬元、軟體網路業 81.1 萬元、光電及光學業 79 萬元。

花梓馨指出，半導體已連續 3 至 5 年大多頭，產業獲利底子深厚，即便今年第二季開始出現晶片過剩的雜音，但人才難尋的議題始終存在，跨國跨業搶才壓力甚深，平均年薪仍笑傲其他產業。

花梓馨進一步表示，金融業今年面臨台股交易量年減約 31%、防疫理賠險衝擊，金融業年薪減少約 7.9%；電子零組件業受到出現衰退的影響，年薪微降 2.6%；營建業則因升息導致房市降溫，年薪也短少 1.9%。

若以高薪職務來看，前五大皆為專業門檻高、需求缺口大的工程師，分別為類比 IC 設計工程師 136.6 萬元、數位 IC 設計工程師 127.5 萬元、IC 佈局工程師 107.8 萬元、土木技師 / 土木工程師 102.9 萬元、半導體工程師 101.3 萬元。

至於非工程職方面，則以藥師年薪 99.7 萬元居冠，其次是顧問人員 96.3 萬元、稽核人員 87.8 萬元、醫藥業務 87.5 萬元、軟體專案管理師 86 萬元。