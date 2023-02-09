室內口罩令2/20起放寬 2類指定場所仍須佩戴

疫情指揮中心指揮官王必勝今 (9) 日宣布，自 2 月 20 日起，室內戴口罩規定放寬，民眾可自主決定是否戴口罩，但醫療照護機構、公共運輸及特定運具等指定場所仍須佩戴，校園、補習班、托嬰中心等則要到 3 月 6 日才鬆綁。

王必勝表示，國內疫情可控，因此要逐漸邁向正常生活，上周確診個案數上升，推測與春節連假延遲通報有關，目前已連續 5 天比上週下滑，且降幅大，加上國內外並沒有發現具有威脅性的變異株。

王必勝說明，自 2 月 20 日起鬆綁室內戴口罩規定，規劃分為三部分，指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩，如醫療、醫事、老人福利、長照、榮譽國民之家等醫療照護機構；車廂、船舶、航空器等運具及場站等公共運輸及特定運具也要全程戴口罩。

特殊情境建議也要戴口罩，如有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者 (尤其是未完整接種疫苗者) 密切接觸時。

指揮中心表示，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

指揮中心指出，有關各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則依教育部及衛福部規劃，開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，自 3 月 6 日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。

