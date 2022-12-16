勞動部：全額補貼勞工紓困貸款升息半碼利息

勞動部：全額補貼勞工紓困貸款升息半碼利息。(鉅亨網資料照)
勞動部：全額補貼勞工紓困貸款升息半碼利息。(鉅亨網資料照)

中央銀行昨 (15) 日宣布升息半碼 (0.125%)，為減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部今 (16) 日宣布，「勞工紓困貸款」升息增加的利息，將會全額補貼。

勞動部表示，2020 及 2021 年疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低衝擊，勞動部開辦勞工紓困貸款，由 38 家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供十成信用保證，每人貸款額度最高 10 萬元，貸款期間 3 年，勞動部補貼勞工第 1 年貸款利息，前 6 個月勞工無須繳納本金，第 7 個月至第 12 個月攤還本金，第 2 年起按月攤還本金及利息。2020 及 2021 年共核貸 159 萬餘件。

勞動部進一步說明，中央銀行於今年 3 月宣布今年第一次升息，漲幅 1 碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率 1.845% 維持不變，增加利息由銀行負擔。

央行隨後於 6 月及 9 月分別宣布第二次及第三次升息，漲幅皆為半碼，為免增加勞工生活負擔，勞動部全額補貼兩次升息半碼的貸款利息。

因應央行本次 12 月第四次升息漲幅半碼，「勞工紓困貸款」利率由 2.095% 提高為 2.22%，勞動部表示，為減輕勞工朋友的生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，將全額補貼升息半碼的貸款利息，以落實對勞工朋友的照顧。

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