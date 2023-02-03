調查：企業Q1徵才加薪偏保守 二大產業仍求才若渴

人力銀行今 (3) 日公布企業第一季徵才調查，約有 33.2% 企業看壞景氣，比例高於看好的企業，顯見經濟前景未明，業者偏向保守居多，僅 59.4% 有徵才計畫、45% 第一季有調薪計劃，目前來看，仍以資訊科技及餐飲住宿產業求才若渴，急缺基層人力及中階技術人才。

根據 1111 人力銀行調查，看壞景氣下滑 33.2%、認為與去年相比持平 40.1% 以及認為景氣好轉 26.7%，整體而言，有 67% 受訪企業對今年景氣抱持正向持平態度，但與去年 79% 相較明顯衰退。

觀察金兔年第一季徵才現況顯示，59.4% 企業有徵才計劃，另 40.6% 則表示暫時不補人。細究其主要徵才原因為補足流失人力 59.1%、例行性徵才 16.9% 及業務量增加 10.5%。

1111 人力銀行公關總監陳尹柔表示，全球經濟放緩，半導體產業走過因為疫情關係帶來的缺貨利多，預期 2023 上半年將持續庫存調整，最快第 2 季末、第 3 季有望觸底反彈。國內晶圓代工大廠近期大動作招募十分吸睛，資訊科技業搶先布局，為下半年先蹲後跳的後市做足人力配置。

陳尹柔進一步說明，餐飲住宿業疫後營運明顯回溫，國人報復性出遊消費不手軟，飯店住宿、餐飲觀光因為疫情衝擊而縮減的基層人員尚未補足，業者不惜加薪搶人，目前 1111 資料庫工作機會數達到 63.9 萬筆，較前一年成長 8%，廠商徵才目標明確，盼一次到位。

根據調查顯示，45% 受訪企業今年第一季有調薪計劃，相較於去年的 53%，廠商加薪意願略為下降，又觀察加薪幅度，今年可望平均調薪 3.7%，又相較於去年的 4.6%，下修將近 1%，整體而言，不論是廠商的調薪意願還是加薪幅度皆呈現「雙降」態勢。

陳尹柔表示，根據台經院分析，在變種病毒、俄烏戰爭、高通膨和氣候變遷等因素下，去年全球經濟並不理想，國際景氣未來充滿不確定性，企業普遍轉攻為守，採取穩健經營型態，且除了經濟情勢詭譎多變外，年輕人就業意向改變 53.8% 及少子化求職者變少 25.7%，也都成為國內業者必須面臨的兩大徵才挑戰。