回應微軟ChatGPT的挑戰 Google稱很快添加類似功能

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 周四 (2 日) 表示，公司很快將在其搜尋引擎中添加高級人工智慧功能。他預計，Google 將在「未來幾周或幾個月」，推出類似 ChatGPT 的基於人工智慧的大型語言模型。

據《CNBC》 報導，Google 正在與員工一起測試其中一些功能，以回應 ChatGPT 的挑戰。它們包括一個名為「Apprentice Bard」的聊天機器人，以及可用於問答形式的新搜索桌面設計。

Pichai 在財報電話會議上透露，用戶很快就能以「搜索伴侶」的形式使用語言模型。他說，「很快，人們將能夠直接與我們最新、最強大的語言模型互動，作為搜索的伴侶，以實驗和創新的方式。」

此前，微軟旗下 Dynamics 365 產品線周四發表視訊，宣布旗下客戶關係管理軟體 Viva Sales 將集成 OpenAI 的技術，透過人工智慧幫助銷售人員完成許多繁雜且重覆的文字工作。

微軟旗下團隊協作和視訊會議軟體 Teams 則在周三宣布，將推出整合 ChatGPT 技術的高級訂閱服務。升級後的功能包括自動生成會議紀要、説明使用者創建會議範本等。

Google 周四也強調他們在搜索領域的改進，公司還表示，從第一季開始，公司將改變其 DeepMind 人工智慧部門的財務報告結構，以便將其彙總到 Google，而不是自動駕駛汽車和風險投資等長期押注項目。

Google 於 2014 年以超過 5 億美元的價格，收購了這家總部位於倫敦的 AI 公司，DeepMind 於 2021 年首次實現盈利。