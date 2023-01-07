微軟計畫將ChatGPT的AI技術引入Bing搜索 挑戰Google霸主地位

科技媒體 The Information 本周報導，微軟 (MSFT-US) 正與人工智慧研究實驗室 OpenAI 合作，將研究一款具備 AI 對話能力的新版必應 (Bing) 搜尋引擎，預計將於 3 月底前公布。

這一版本將融合了 OpenAI 最新推出的對話大模型 ChatGPT，與以往單純羅列網頁連結的搜索模式不同，ChatGPT 可以直接回答搜索查詢。如此一來，Google 長年的搜索龍頭寶座，有可能面對巨大的威脅。

ChatGPT 可說是近來最紅的科技話題。它是由微軟投資的 OpenAI 公司開發的免費人工智慧聊天機器人程式，能夠針對五花八門的問題生成結構合理且令人信服的答案，包括編寫程式碼來解決程式設計問題和撰寫論文—只要問題是 2021 年之前發生的事情。

這是微軟近年一筆重要的投資，2020 年，微軟以 10 億美元投資 OpenAI。同年，微軟 Azuer 雲也成為了 OpenAI 的獨家算力夥伴。

自去年 11 月發布以來，ChatGPT 迅速流行，但也引起了教育工作者的警覺，他們擔心學生只要按幾個鍵就能輕鬆生成論文或是完成作業，將更容易作弊。也因此，已經被美國多家公立學校禁用，不過學生仍然可以在校外使用自己的設備和網路連接到 ChatGPT 網站。

與 Bing 的合作被曝出之後，OpenAI 在 1 月 6 日早些時候又傳出出售股票的消息。據《華爾街日報》報導，OpenAI 正在與 Thrive Capital、Founders Fund 兩家基金談判，以 290 億美元的估值出售至少價值 3 億美元的股票。2021 年，OpenAI 員工向紅杉資本、老虎環球出售股票時的估值約為 200 億美元。

DA Davidson 分析師為此給予了微軟「買入」評級，他認為，短期內 OpenAI 的 ChatGPT，將會轉化為 Azure 的增量。從長遠來看，將 ChatGPT 功能整合到 Bing 可能會為微軟提供十年一次的推翻 Google 搜索主導地位的機會。

不過，ChatGPT 整合於搜索，仍面臨一些潛在的問題。

首先，AI 挑選出的內容很難確保準確性，如果把 ChatGPT 提供的搜索結果作為「唯一答案」呈現，這是連 CEO Sam Altman 都無法擔保的事。

此外，目前 ChatGPT 使用的數據，都是 2021 年以前的資料庫。要對 ChatGPT 進行即時訓練，就要面臨新的技術挑戰和成本問題，而且是巨額的投資，對微軟來說，經濟上極不划算，這也將成為微軟在整合上的重要考量因素。