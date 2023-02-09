消費需求低落 亞洲出口美國貨櫃量連三個月劇減逾20%、全年跌

物流機構統計顯示，由於高通膨削弱美國家庭在家具和玩具方面的支出，使零售商不再比照疫情期間囤積庫存的做法，去年 12 月自亞洲出口美國的貨櫃量連續第三個月出現超過 20% 降幅，去年全年則減少 4%，為三年來首度下滑。

根據美國物流機構 Descartes Datamyne 的報告，12 月從亞洲出口美國的貨櫃運輸量共約 131 萬個 TEU(20 呎標準貨櫃)，比前年同期減少 23%，降幅大於 11 月的 21%。

亞洲出口美國的運費從去年 8 月出現兩年多來首次下跌，之後加速下降。去年全年的貨櫃吞吐量減少 4% 至 1964 萬個標準貨櫃，為三年來首度下滑。

由於通膨侵蝕消費者購買力，抑制商品和海運的需求，船運費率已經跌到三年低點，新建造貨櫃本身的價格也跟著下跌。

各品項當中，家具的運輸量 12 月減少 28%，此外，玩具在在 10、11 月和 12 月的旺季期間，每個月運輸量都暴跌 50%，三個月總額甚至比 2019 年同期水準還低。

去年上半年因港口人力不足而出現的塞櫃，讓許多零售商有了囤積庫存的經驗，但在供應鏈問題改善之後，囤貨需求獲得緩解。

以裝貨地點來看，占比最高的中國從 10 月到 12 月期間，每個月都年減約 30%。農曆年節前對中國製商品的需求比往年貧乏。

海洋網聯船務 (ONE) 一名主管透露，因應歐美需求降溫，中國一些工廠今年年節期間的停工天數比往年多。業界人士也預料，2 月的貨櫃航運不太可能回溫。

日本郵船 (NYK Line) 研究集團說：「美國消費者支出還沒有進入負成長狀態，但零售商正苦於庫存過剩，讓運輸需求難以出現全面反彈。」

從上海到美西的即期運價，在 1 月 13 日止的一周跌至每 40 呎貨櫃為 1378 美元，是 2020 年 3 月以來最低。東岸航線的即期運價跌到 2825 美元，為 2020 年 6 月初以來最低。

為了讓供需更加平衡，一些托運商正在減少服務，例如某貨櫃航商運力已經減少逾 30%。

一些在運價飆漲期間開始做亞洲或歐洲出口美國航線的較小型業者，因為運價下跌而撤出市場。

不僅如此，新的 20 呎貨櫃單價在去年 12 月跌到 2000 美元，士 2020 年 1 月以來最低，只剩 2021 年 6 月鼎盛時前約一半。

EF 國際執行董事 Harumi Nakao 預測，船運和租賃公司不再訂購新的貨櫃，加上鋼鐵材料成本也下跌，貨櫃的價格可能續跌至 1500 美元左右。