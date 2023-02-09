小摩執行長：現在宣布戰勝通膨為時過早 最終利率可能被迫升至5%以上

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 (8 日) 警告，不要過早宣布戰勝通膨，一旦價格上漲最終「具有黏性」，那麼聯準會可能會將利率提高到 5% 以上。

在戴蒙發出警告之前，聯準會官員已經多次表示有可能進一步升息，儘管 1 月份就業報告大幅優於預期，不過目前並沒有任何官員因此暗示，這會促使他們在貨幣政策上更激進。

戴蒙指出，由於這個月的經濟數據看起來不錯，聯準會升息至 5%，並且在這一水準上再停留一段時間，是完全合理的。

他表示，要是通膨率降至 3.5% 或 4%，並保持在這個水準，那麼最終聯準會可能不得不將利率調高至 5% 以上，這可能將同時影響短期利率和長期利率。

自去年 6 月份接近 7% 的峰值以來，聯準會偏愛的通貨膨脹指標，在去年 12 月份已經降至 5%，雖然這一數據仍遠高於其 2% 的目標，但也表明通膨正在穩步下降。

不過，在強勁的就業報告公布後，多位分析師改變了看法，過去一段時間聯準會用來說明通膨現象的「暫時性」一詞，如果被用來形容通膨減緩的表現，也可能是「暫時性」的。

以 Marko Kolanovic 為首的摩根大通策略師們本周發布題為《暫時性通貨收縮？》的研究報告指出，企業面臨著裁員或坐視獲利率惡化的艱難選擇，而目前「正走向獲利率惡化的道路，最終將導致裁員」。