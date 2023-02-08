鉅亨美股雷達：微軟推AI版搜尋引擎 Zoom大砍15%人力且CEO減薪

美股重要看點：

多位聯準會 (Fed) 官員將發表談話。Under Armour(UAA-US)、迪士尼 (DIS-US) 等將公布財報。美將公布 12 月批發庫存數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.658%。美股期貨週三 (8 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.28%，那斯達克 100 期貨跌 0.26%。

Fed 主席鮑爾周二表示，通膨緩解處在非常早期階段，這可能是一個漫長的過程，過程可能坎坷，必須把利率保持在限制性水準一段時間。就業市場方面，鮑爾表示若強勁的就業數據持續下去，將需要進一步升息來冷卻通膨，借貸成本可能要達到高於 Fed 先前預估的高峰。

針對量化緊縮 (QT) 的部分，他表示目前距離縮減資產負債表結束還有一段時間，Fed 並未預設特定的時間表。

整體來說，鮑爾的演說和上周大致相同。一些觀察家原本期待他可能因為非農就業報告而發表更鷹派的言論，但鮑爾似乎傾向保留「視經濟數據而定」的說法。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 今日將接受華爾街日報採訪，從訪談內容中可一窺 Fed 未來貨幣政策動態。威廉斯是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有永久投票權的官員。此外，今年在 FOMC 有投票權的明尼阿波利斯 Fed 總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也將發表談話。

包括摩根大通、美國銀行等投資銀行的策略師警告，最近浮現的「通膨減緩」跡象，可能只是「暫時性的」(transitory)。

他們認為，在這個情況下，通膨減緩並非值得慶祝的事，因為這代表除非發生重大事件迫使央行改弦易轍，否則利率會處在更進一步限制經濟成長的水準。

美銀證券策略師 Miachael Hartnett 點名「熊市風險」，認為今年上半年的通膨減緩之後將被證明是「暫時性」或是「沒有著陸」，並在下半年演變成「硬著陸」。

Fort Pitt 資本集團投資長 Dan Eye 則是另一派，他認為最近的通膨下滑是真實的，建議投資人平衡投資，持有大型股和科技股。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國去年 12 月批發庫存終值 (%)，預估 0.1，前值 0.1

重要個股動態：

微軟週二 (7 日) 推出結合 ChatGPT 人工智慧 (AI) 技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器，挑戰 Google 在網路搜尋領域的霸主地位。

新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器能處理更複雜的查詢，以及提供事實與資訊，允許用戶根據最新新聞和消息提出問題並獲得像是對話的答案。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示：「這是微軟 2007 至 2008 年推出雲端服務以來，公司最重要的業務里程碑。」

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管 1 月非農報告顯示美國就業市場強勁，科技業周二 (7 日) 仍傳來最新裁員消息，雲端視訊會議平台 Zoom 宣布將精簡 1300 人或近 15% 人力，執行長袁征將減薪 98%。

Zoom Video Communications 周二表示，由於視訊會議服務需求在疫情過後降溫，而決定裁員，將為此認列 5000 萬至 6800 萬美元支出，這筆費用主要集中在 2024 會計年度第 1 季。裁員消息帶動 Zoom 股價收盤大漲 9.9% 至每股 84.66 美元，但盤後轉跌。

ZM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 已將旗下「先買後付」(Buy Now, Pay Later,BNPL) 功能內部測試範圍，擴大到數千名門市員工，這項令外界期待已久的功能，距離公開發布時間似乎越來越接近。

Apple Pay Later 有助於蘋果深入快速成長的金融市場。蘋果去年 6 月首次發表這項功能後，原本計劃在 9 月與 iOS 16 一同發布，但礙於技術挑戰，發表日期被延後到今年。