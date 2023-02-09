盤中速報 - 創意(3443)急拉2.61%報985.0元，成交5,362張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.61%，09日09:39報985.0元，成交5,362張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲17.68%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.57%。台灣加權指數上漲1.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,030 張
- 外資買賣超：-1,458 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+427 張
- 融資增減：+791 張
- 融券增減：+32 張
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+35.10%
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原投組報酬率
+29.53%
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投組標的成分
40%
2607
20%
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20%
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