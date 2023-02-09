盤中速報 - 康舒(6282)急跌-2.17%報38.4元，成交56,238張

康舒(6282-TW)近5分K跌速2.17%，09日12:59報38.4元，成交56,238張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康舒(6282-TW)近5日股價上漲1.1%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.09%。台灣加權指數上漲1.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14,526 張
- 外資買賣超：+2,413 張
- 投信買賣超：+11,316 張
- 自營商買賣超：+797 張
- 融資增減：+1,282 張
- 融券增減：+42 張
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AI優化後報酬率
+31.49%
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原投組報酬率
+23.26%
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投組標的成分
40%
2607
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