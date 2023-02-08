是德科技點名五大科技 將是企業未來勝負關鍵

是德科技 (KEYSIGHT)(KEYS-US) 今 (8) 日表示，公司是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，過去兩年疫情加速科技應用與發展，著眼未來十年，公司看好 5G 與 6G、電動車及自駕車、數位孿生與人工智慧(AI)、量子運算及資訊安全管理等五大技術。

台灣行銷處副總羅大鈞指出，是德科技位居產業技術創新發展的關鍵地位，在協助整體產業鏈創新的同時，見證通訊技術、電動及自駕車等發展對於產業的巨大影響，產業如何透過量子運算、數位孿生及 AI 快速回應設計、製造與管理的挑戰，以及如何在利用新興技術的同時維護資安，將是未來十年決定企業勝負的關鍵。

是德科技針對 5G/6G 技術、電動與自駕車、數位孿生及 AI、量子運算、資訊安全五大面向現階段的挑戰與未來十年的看法如下。

5G 及 6G：未來通訊技術展望

5G 技術的使用者體驗及標準還須改善，部署成本也仍有下修空間。5G 技術的標準及應用尚未完全開發，也因此 6G 技術的實際使用案例及標準發布將在 2024 結束以後才有機會開始。雖然業界已有足夠頻寬可支持 6G 技術，卻沒有足夠的頻譜。在 2030 年代，業界將主要專注於解決 6G 的頻譜問題，且各大科技業者將開始積極投資 6G 技術，以爭取成為新一代主流網路營運商。

電動車及自駕車：能源新選項

電動及自駕車目前主要的阻礙仍是大規模充電、充電基礎設施以及電池科技等方面，待整體電動車生態系統都採用相同標準後，電動車才有機會成為主流。

未來十年間，電動車將成為個人的能源儲存庫，且在 2025 年以前，多種產業將開始使用電動車作為發電機來為各式機具供應電力，此一趨勢將使電力供應商開始感受到電動車對靜態電網基礎設施所造成的威脅。

數位孿生與人工智慧：系統設計及測試自動化

2023 年，研發效率被視為第一要務，在開發軟體時，為了提升品質及減少開發時間，開發者將在現有的實體系統上疊加人工智慧、數位孿生等應用，以結合現實與虛擬並自動化測試流程設計。預期企業將轉而在一系列互相連結的平台上以數位孿生設計、測試產品，並用人工智慧對數位孿生應用產生的大量數據進行分析。在 2028 年以前，將有超過一半的程式碼是由電腦自動編寫出來，而非由人類親自編寫。

量子運算：加速產品設計及協助環境模擬

根據研究顯示，74% 的企業認為若不採用量子運算，將無法在業界搶得先機。因此，積極進取的企業將開始投資量子運算，並提早培養相關人才。量子運算相關應用將大幅加速複雜的產品或材料設計流程，或是協助建構複雜的氣候預測模組，協助企業達成碳排目標，甚至幫助對抗氣候變遷問題並降低自然氣候災害發生的頻率。根據觀察，企業將在 2026 或更早以前便開始應用、發展量子技術。

資訊安全：新型資安威脅

隨著科技進展，駭客的攻擊手法愈發多元，比如已足夠成熟且廣為人知的 Deepfake 技術、在智慧家居中的物聯網設備，甚至是醫療機構中的生命維持裝置，都有可能是駭客攻擊的手段或目標，且在未來，駭客很可能不再遵守他們「禁止物理破壞」的江湖規矩，轉而將目標直接設定為對人造成傷害。可見若不管理資訊安全，不僅將對企業產生影響，甚至可能威脅到人身安全。

除上述幾項將影響未來十年的企業發展的關鍵，是德科技也點名包括雲端與資安技術、數位孿生、自動化、人工智慧與機器學習等技術，在 2023 年即會開始蓬勃發展。例如，更多企業利用雲端技術降低基礎設施和營運成本，並配合強大的加密技術改善網路安全。數位孿生的採用比例也會大幅提升，以加速設計及測試完整的產品，並以自動化解決方案或機器人自動執行重複任務。人工智慧與機器學習的應用則會有效降低巨量量測數據的管理成本、協助企業管理能耗，實現綠色能源目標。

是德科技指出，以上所提及皆非新技術，但從此刻開始將為業界帶來關鍵變革。是德科技將持續協助全球及台灣在地企業、服務供應商和政府機構加速創新以快速面對各式挑戰，推動整體產業鏈向創新前進。