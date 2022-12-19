是德科技宣布加入英特爾晶圓代工服務加速器EDA聯盟計畫

是德科技 (Keysight) 今 (19) 日宣布加入英特爾 (INTC-US) 晶圓代工服務 (IFS) 加速器電子設計自動化 (EDA) 聯盟計畫，是德科技表示，成為 IFS EDA 聯盟成員後，將擴大對流程設計套件 (PDK) 和參考設計流程創建的支援，並為英特爾即將推出的先進技術節點提供所需的服務。

是德科技說，未來也將把旗下 EDA 模擬軟體組合，整合到最新的節點參考設計流程中，協助業者透過準確的電路、溫度和電磁 (EM) 分析，開發複雜的射頻積體電路 (RFIC)。

是德科技進一步指出，EDA 聯盟計畫目標在協助客戶利用英特爾晶圓代工製程加速完成設計，並且使用市面上各種針對英特爾晶片製程開發的 EDA 工具推展設計專案，是德科技所加入的 IFS EDA 聯盟生態系統，主要成員也包括是德科技的 EDA 策略合作夥伴。

是德科技副總裁暨 PathWave 軟體解決方案總經理 Niels Faché 表示，是德科技一直與半導體製造領導廠商、晶圓廠維持密切合作關係，未來將設計實現支援擴展到 IFS，這也是擴大是德科技射頻設計、模擬工具應用範圍的重要策略，目前也已開始著手驗證 Keysight PathWave RFPro EM 模擬軟體，是否可全面用於 IFS 的高速、高頻 RFIC 設計專案。

英特爾產品與設計生態系統副總裁 Rahul Goyal 指出，歡迎是德科技加入 IFS EDA 聯盟，透過他們的全方位射頻模擬、設計和測試工具，可望協助 IFS 客戶大幅提高設計效益。