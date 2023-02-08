美股盤前：微軟整合OpenAI技術，有哪些新功能?!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 38 分)：

■ 道瓊指數：下跌 118 點，跌幅 -0.34% 至 34088。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 54.25，跌幅 -0.42% 至 12722.50。

■ 標普 500 指數：下跌 17.25，跌幅 -0.41% 至 4158.50。

【今日總經數據】美國聯準會官員發表演說、EIA 原油庫存。

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二、美股盤前關注重點

1. 鮑威爾談話：針對昨日鮑威爾的談話，有三大重點。(1) 目前美國反通膨仍在早期階段，後續會持續關注 PCE 報告。今年美國通膨將會是顯著下降的一年，明年將會貼近 2% 的通膨目標，但中國經濟重啟以及俄烏戰爭仍可能使通膨受影響。(2) 針對上週五公布強勁的非農就業數據，鮑威爾表示為異常現象，不會持續。(3) 對於市場最為關注的貨幣政策訊息，鮑威爾並未明確表明後續會升息 1 碼或 2 碼。但表示抗通膨仍有很長一段路要走，後續仍會就經濟數據狀態升息，並在一段時間內將政策保持在限制性水準。

2. 微軟推出整合 OpenAI 技術的新版 Bing 搜索引擎和 Edge 瀏覽器：在昨日微軟總部的發表會上，微軟推出了新版互聯網搜尋引擎 Bing 和 Edge 瀏覽器，此整合了 ChatGPT 的開發商 OpenAI 最新技術，率先為客戶提供基於對話方式的網路搜尋和創建內容服務。此也進一步挑戰谷歌在搜尋引擎的主導地位。

在昨日的活動上，微軟首席執行官 Satya Nadella 表示，新版的 Bing 為基於 OpenAI 的語言模型，比 ChatGPT 使用的模型更為先進。新版本可切換進入和退出聊天模式，同時客戶可使用機器人來撰寫郵件。

而新版的 Edge 瀏覽器則加了基於 AI 運行的 Bing，用於聊天和起草文本，還可彙整網頁並以對話形式回覆詢問。它的答案還將提供出處，方便使用者查閱訊息出處。除了搜尋引擎之外，微軟高管也表示，期望未來 OpenAI 的技術將添加到 Office 辦公軟件、安全程序以及視頻遊戲工具中。

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