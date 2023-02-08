買節能家電最高可退稅2000元 財政部擬再延長2年

為鼓勵民眾購買節能家電，財政部擬將節能家電補助方案再延長 2 年，也就是到 2025 年 6 月 14 日前，購買指定的節能家電，每台最高可減徵 2000 元貨物稅，預計將列為本會期優先通過法案。

財政部從 2019 年 6 月 15 日起購買能源效率第一級、第二級的指定家電，每台最高可減徵 2000 元貨物稅；財政部 2021 年 5 月 26 日展延至今 (2023) 年 6 月 14 日止。

財政部日前公告，貨物稅條例修正草案，規劃將購買指定節能家電貨物稅減徵方案再延長 2 年，也就是延後到 2025 年 6 月 14 日落日。

根據財政部統計，統計到去年底為止，節能家電共已核退 720 萬台，合計已核退稅額約 119 億元。

財政部表示，民眾購買符合規定的節能家電，必須在取得統一發票或收據，並依發票或收據記載的交易日期次日起算 6 個月內，向國稅局申請退還減徵的貨物稅，逾期將無法申請，須留意時間效期。

財政部表示，透過網路線上申請無須使用憑證登入及讀卡機，只要依申請畫面格式輸入買受人身分資料及電器產品等資訊，並上傳帳戶存摺封面，或是載有買受人帳戶資訊相關附件檔案，最後點選「申請退稅」，取得收件編號後即完成申請。

財政部提醒，民眾購買節能電器申請退還減徵貨物稅，應多加留意上述申請期限以維護權益，可多利用網路線上申請。