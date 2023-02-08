財務操作抵銷長假衝擊 第一金1月獲利進帳20.74億元、年增逾3成

第一金暨銀行董事長邱月琴。(鉅亨網資料照)
第一金暨銀行董事長邱月琴。(鉅亨網資料照)

第一金 (2892-TW)2023 年首月獲利繳出亮眼成績單，儘管有春節長假壓縮工作天數，但在銀行的金融交易挹注，以及證券、壽險業獲利進帳，帶動金控 1 月稅後純益 20.74 億元，較去 (2022) 年同期增加 37.9%，每股稅後純益 (EPS)0.16 元。

根據第一金公布自結數據，核心子公司第一銀行單月稅後純益 20.05 億元，仍是金控獲利主要來源，證券與壽險單月稅後純益分別為 0.61 億元、0.05 億元。

第一銀行單月稅後純益 20.05 億元，較去年同期增加逾 3 成，主要是換匯交易獲利挹注金融交易利得表現，進而抵銷 1 月工作天數縮減，導致利息與手續費收益下滑的衝擊。在資產品質部分，一銀的呆帳覆蓋率 709.14%、逾放比約 0.18%，表現相對穩定。

第一金證券受惠於投資收益增加，加上春節工作天數減少，使得營業成本下降，進而拉抬證券單月稅後純益 0.61 億元，較去年同期大增 6.3 倍。

第一金人壽則受惠於股市回升，挹注投資收益增加，帶動 1 月獲利擺脫虧損轉正，單月稅後純益 0.05 億元，但仍比去年同期大減逾 8 成。

第一金自兔年開紅盤以來持續遭外資調節，僅投信連續 3 天買超，在籌碼調節壓力下，股價表現相對疲弱，今 (8) 日股價以 26.15 元開出後，反覆在平盤附近整理，終場平盤作收，收在 26.10 元。

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