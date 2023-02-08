〈譜瑞法說〉本季營收拚向上 估Q2庫存恢復正常水位

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (8) 日召開法說會，董事長趙捷指出，第一季儘管是 PC 產業的傳統淡季，但已出現部分急單，預期營收較上季略減到小幅成長，並看好庫存可望在第一季末、第二季初恢復正常水位。

展望第一季，譜瑞 - KY 預期，營收為 0.9-1.05 億美元，季減 8.7% 至季增 3.5%，毛利率 43-47%，營業費用為 0.29-0.32 億美元。

趙捷表示，去年第四季受中國清零政策與解封後眾多員工染疫影響，上海部分工廠沒有運作，造成庫存增加，但隨著中國重新開放，工廠也陸續啟動、帶動拉貨增加，加速庫存去化。

趙捷表示，目前已看到客戶急單，通路端庫存也陸續消化完畢，預期首季末、第二季初庫存水位就會顯著下降，庫存週轉天數也可望回到公司長期的目標 62-65 天。

全年來看，趙捷認為，儘管 PC / 筆電市場去年銷量年減 10%，但搭載在筆電的晶片價值卻持續成長，如 USB4 Retimer 獲眾多客戶導入，公司客戶群也相當廣泛，去年第四季已開始出貨，預期會是今年重要成長動能，將持續用完整的解決方案支持客戶，至於今年筆電銷售仍預期年減 10%。

另外，趙捷也看好，譜瑞 - KY 在車用產品的耕耘逐步發酵，目前已出貨給客戶，預期車用產品今年會有不錯成長，期望車用營收比重達 10%。

至於毛利率方面，趙捷坦言，晶圓代工廠漲價會推升成本，將影響第二季毛利率表現，但公司會持續推出新產品，如開發高價值的 AMOLED TCON、USB4 Retimer、車用產品等，帶動毛利率往上，期望優化產品組合。