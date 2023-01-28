節能家電、電動汽機車汰舊換新 中央地方有感補助一文看懂

迎接金兔年，家電、汽機車也要除舊佈新，還能順便領補助，為了實現 2050 淨零排放目標，經濟部、環保署攜手地方政府推動節能家電與電動汽機車補助，鼓勵民眾汰舊換新，《鉅亨網》整理各項補助條件及金額，讓讀者快速了解重點，今年若是汰換一台冷氣機或電冰箱，最高可領到 5000 元補助，金額相當有感。

住家汰舊換新節能補助

經濟部能源局推動「住家汰舊換新節能補助」，於 2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日止受理申請，補助產品為能源效率分級標示一級之冷氣機及電冰箱，產品均以新品為限，每一產品的補助金額為新台幣 3000 元整，發票日期須為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，若經費用罄將提前截止。

若是網路申請，只要前往專屬網站「住宅家電汰舊換新節能補助」完成手機身分驗證，依指示填寫申請表及上傳 6 項文件，送出後即完成申請。郵寄掛號申請方面，須填寫紙本申請表並檢附相關佐證文件影本，掛號寄至板橋郵政 8-17 號信箱。案件受理成功後，系統將以簡訊及 Email 通知申請人。

購買節能家電減徵貨物稅

民眾購買符合經濟部核定能源效率分級第 1 級或第 2 級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，非供銷售且未退貨或換貨，可在取得統一發票或收據所記載之交易日期之次日起算 6 個月內向國稅局申請退還減徵之貨物稅，每台最高 2000 元，逾期則無法申請退稅，期限至 2023 年 6 月 14 日。

申辦節能電器退還減徵貨物稅，可透過「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」採用線上簡化身分認證方式申請 (限直撥退稅) 及將退稅款存入買受人本人帳戶，此申辦方式無須使用憑證登入及讀卡機，民眾只要依申請畫面格式輸入買受人身分資料及電器產品等資訊，並上傳退稅帳戶存摺封面 (或是載有買受人帳戶資訊的證明檔案) 及相關附件影像檔案，最後點選「申請退稅」，並取得收件編號，即完成申請，而且還可使用收件編號隨時查詢案件審核進度。

商業服務業節能設備補助

經濟部能源局推動「商業服務業節能設備補助」，分為「設備改善」和「系統節能專案」兩大方案，補助購置期間預計自 2023 年 3 月 1 日起。業者將空調設備汰換為能效 1 級產品，每冷房能力 (kW) 補助 2500 元，每台補助上限 3.5 萬元，每家最高補助 20 萬元；或將燈具汰換為節能標章 LED 產品，每盞補助售價 50%，並以 500 元為上限，每家至多補助 5 萬元。另有系統節能專案補助，業者整合中央空調、冷凍冷藏、鍋爐、能源監管系統等多項系統改善，採用節能績效保證專案模式，補助專案金額 1/3，每案補助上限 500 萬元。

電動機車多重補助

經濟部續推「電動機車產業環境加值補助計畫」，民眾購買重型輕型等級機車每輛補助 7000 元 (約等同油車 100c.c 以上)，小型輕型等級機車每輛補助 5100 元 (約等同油車 50-100c.c)，此外，環保署加碼汰舊換新每輛 1000 元以上收購碳權。

補助設置充換電站的部分，非 6 都設站提高至最高每站 30 萬元，為了提升設置比例，經濟部也要求申請 6 都設站補助者，應搭配設置非 6 都的站點。

經濟部除持續辦理電動機車維修培訓課程外，將再補助車行維修工具 50%，最高 5 萬元 (油電共用)；補助試乘車 50%，最高 6 萬元。此外，車廠同步加碼，銷售獎金至少 1500 元 / 輛、試乘車折扣最多 1 萬元 / 輛。

此外，各縣市政府環保局也推動電動車加碼補助計畫，以台北市為例，市民於 2023 年 1 月 1 日 12 月 31 日期間換購或新購電動機車，每輛再加碼補助 8000 元，若加上環保署與經濟部工業局補助，一般民眾汰購電動機車最高可補助 28800 元；新購最高可補助 19000 元。

汽車汰舊換電動車補助

環保署推出老舊車輛汰舊換新的空污補助及減碳獎勵，空污補助主要規範各車種 (包括機車、小客貨車及大客貨車)、減碳獎勵規範車種為小客貨車，如果民眾淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛後，如將其減量效益歸屬給環保署，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，可獲得不同金額補助。

舉例來說，淘汰老舊汽油小客貨車並購買電動車輛，可取得 57.07 公斤揮發性有機物的減污效益及 19.3 公噸二氧化碳當量減碳效益，同意移轉環保署後，則可獲得空污補助 2000 元及減碳獎勵 12000 元，若換購為油電混合動力車，其每輛車補助為全電動車之一半；另外還有舊車回收獎勵金 1000 元。