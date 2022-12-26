家電汰舊換新補助出爐 明年1/1啟動最高可獲5000元

經濟部加速老舊耗能家電退場、促進住宅節約用電，推動住宅家電汰舊換新節能補助，今 (26) 日宣布，民眾自明年 1 月 1 日起購置能源效率分級標示第 1 級冷氣、冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可申請，每台新機補助新台幣 3000 元，此外，若再申請財政部貨物稅減免，最高將可獲 5000 元補助。

經濟部說，民眾購買能效 1 級冷氣冰箱，除經濟部每台補助 3000 元，2023 年 6 月 14 日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達 2000 元，合計最高可獲得 5000 元節能補貼。

經濟部指出，家電汰舊換新補助申請期間自 2023 年 2 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日止，如補助經費用罄，將提前截止受理。

經濟部進一步說明，本次家電補助強調汰舊換新，民眾必須在補助購買期間 (2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日) 內完成冷氣、冰箱新機購置與舊機汰換，才符合補助申請條件，能源局也提醒，請民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱並回收舊機時，一併向業者索取環保署廢四機回收聯單第三聯，並確認回收品項為冷氣或冰箱，以作為家電汰舊證明。

經濟部能源局補充，住宅家電汰舊換新節能補助專屬網站已正式上線，民眾可透過網站取得補助相關資訊或下載申請表，2023 年 2 月 1 日起將開啟線上申請功能。