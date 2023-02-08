緯創、英業達元月營收雙減 今年營運可望逐季回升

電子大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公布元月營收，分別達 549.67 億元、372.45 億元，受工作天數影響均呈現月減、年減，且業者普遍看淡今年首季出貨表現，不過全年而言，緯創、英業達都認為今年營運可望逐季回升。

緯創 (3231-TW)

緯創 1 月營收 549.67 億元，月減 43%、年減 17.9%，出貨方面，元月筆電出貨約 110 萬台，月減 31.25%、年減 35.29%，桌機出貨 60 萬台，月減 14.29%、年減 20%，顯示器則出貨 80 萬台，月減 20%、年減 42.86%，反映工作天數較少影響。

展望本季，緯創維持先前展望，認為受傳統季節性因素、農曆春節工作天數減少影響，首季筆電、顯示器都將衰退 1 成以上，桌機則估與去年第四季相當，不過 1 月工作天數少，預期首季將可望逐月成長，全年谷底也落在第一季，後續逐季成長可期，下半年營運將優於上半年。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 元月營收也受工作天數減少影響，下滑至 164.17 億元，月減 46.2%、年增 29.2%，但仍創下歷年同期新高。

展望未來，緯穎認為，資料中心產業長期仍成長，不過考量近期通膨、升息、地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，可能會影響短期成長力道，將謹慎密切觀察，並適時做出動態調整因應，至於先前因應未來需求自有產能擴增目標仍維持不變。

英業達 (2356-TW)

英業達今日也公布 1 月營收達 372.45 億元，月減 7.6%、年減 6%，筆電出貨則與去年 12 月相當，達約 160 萬台，整體營收、出貨衰退幅度優於產業平均。

展望本季，由於第一季是產業傳統淡季，英業達先前預期整體出貨將下滑 15-20%，若進一步從各產品線觀察，筆電出貨估將季減近 1 成，伺服器、智慧裝置出貨則都將有雙位數季減幅，估季減 15-20%。

英業達進一步指出，第二季整體出貨可望較第一季回升，依目前訂單觀察，第二季筆電出貨可望季增近 1 成，伺服器、智慧裝置則將季增雙位數，全年也將逐季回升，包含筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品線都將較去年成長。