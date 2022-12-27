英業達擴大越南布局 集團擬斥逾7.11億元取得土地

電子大廠代工廠英業達 (2356-TW) 今 (27) 日代尚未成立的越南子公司公告取得土地使用權，加計英華達後，集團預計總斥資逾 2311.56 萬美元(約新台幣 7.11 億元)，取得越南河內市富川縣大川社南河內支持性產業工業園區第一期 CN03 地塊土地使用權，以支應業務所需。

依據英業達公告，因越南子公司尚未完成設立，因此交易擬由英業達、英華達分別先行支付款項，預計各出資 1573.82 萬美元、737.73 萬美元，合計出資 2311.56 萬美元向 N&G 投資開發股份公司取得越南土地，交易面積達 16 萬 1647.8 平方公尺。

值得注意的是，英業達旗下英華達今年 7 月就曾公告擴大投資越南，因應客戶需求，決議加碼投資 Inventec Appliances (Vietnam) Co., Ltd. 3000 萬美元 (約新台幣 8.97 億元)，強化在越南當地的智慧裝置製造布局。

展望明年，英業達指出，雖然整體大環境有些變化，包含美中貿易戰、俄烏戰爭、疫情等，但英業達在伺服器、筆電業務上還是力拚成長，對明年維持成長目標不變，並強調全球產能將持續擴充，明年資本支出估落在約 2 億美元。

產能規劃上，目前英業達在墨西哥、歐洲捷克等地都持續擴充，旗下英華達也在越南擴大布局，強化智慧裝置事業生產，董事長卓桐華日前也透露，英華達明年將有新客戶加入，據悉，該新客戶為美系智能家居產品。