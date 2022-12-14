〈英業達5G實驗室〉微軟扮演核心網路角色 前台灣總座孫基康也現身

英業達 (2356-TW) 今 (14) 日攜手英特爾 (INTC-US)、微軟(MSFT-US) 共同舉行 5G Next Lab 開幕儀式，台灣微軟總經理卞志祥說，微軟在 5G 應用中扮演關鍵核心網路角色；此外，前台灣微軟總經理孫基康也驚喜現身。

卞志祥說，微軟在 5G 大生態系串聯中扮演關鍵核心網路角色，透過 5G 鏈度管理連結基地站、CU、DU、RU 等，協助打造 O-RAN 架構，而今日與英業達的合作，就是將核心網路管理運用無線傳輸，串聯至微軟 Azure 的智慧雲端平台，並使用上面的工具，打造更多智慧製造服務。

卞志祥進一步統整，微軟在 5G 應用上，將助力人工智能智慧協作，包含工廠除錯系統、瑕疵檢測等，都可先透過人工智慧在雲端訓練，再進一步快速部署至地端上，其次，微軟在廣義的智慧工廠上，也能透過 Azure 協助包含效能調整、人員協作、遠距協作產線機台調校、資料跨平台蒐集、供應鏈資料分析等，這也與微軟近年提出的工業元宇宙概念相符合。

另一方面，台灣微軟前總經理孫基康今日也驚喜現身，在 7 月交棒給卞志祥後，目前升任為全球裝置事業群副總裁，他透露，目前帶領的事業群屬於全球團隊，並致力於三件事。

孫基康分享，首先是協助企業在智慧製造、醫療、永續領域上，打造落地、產生價值的解決方案，第二是圍繞在這個主題的生態系中，透過平台，擴大攜手包含混合實境、IOT、半導體等合作夥伴，打造相關基礎設施，最後則是加速製造夥伴數位轉型。