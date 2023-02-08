〈亞泰法說〉去年獲利創新高EPS 7.98元 連續3年賺回逾半股本

亞光 (3019-TW) 旗下影像感測模組 (CIS) 廠亞泰影像 (4974-TW) 去年受惠新產能加入及匯兌收益助攻，全年營收及稅後純益雙雙改寫新高，今 (8) 日法說會揭露 2022 年全年稅後純益 5.78 億元，創新高，每股純益 7.98 元，爲連續 3 年賺回超過半股本。

同時，對於去年的盈餘配發案，亞泰影像總經理吳淑品指出，預估去年的股利配發上，盈餘配發率有機會達 70% 以上，換算下來，亞泰將可配發出約每股 5.58 元現金股利，以今天亞泰影像的收盤價 64.8 元計算，股利現金殖利率達 8.61%。

亞泰影像 2022 年第四季營收爲 11.57 億元，毛利率 18.38%，季減 0.23 個百分點，年增 2.03 個百分點，稅後純益 1.14 億元，季減 33.07%，年增 32.3%，單季每股純益 1.57 元。

亞泰影像 2022 年全年營收 42.93 億元，創新高，毛利率 17.76%，年增 0.87 個百分點，稅後純益 5.78 億元，創新高，年增 36.02%，每股純益 7.98 元。

亞泰影像在 2022 年的業外收益包括匯兌收益 8200 萬元，利息收入 3000 萬元及客戶端的產能補助款約 9000 萬元。

亞泰影像 2023 年 1 月營收下滑到 2.27 億元，月減 48.76%，年減 12.93%，吳淑品指出，今年首季客戶的採購心態保守，主要是因通膨及庫存去化等障礙，但預估今年首季營收將逐月向上，而 2023 年的全年營收高峰將落在下半年的第三或第四季。

亞泰影像目前的全年 CIS 產能爲 3800 萬套，其中緬甸占 6 成，去年實際出貨量爲 3400 萬套，今年的資本支出預估爲 5000 萬元，主要在於設備維護及自動化的支出，今年並沒有擴充在緬甸或深圳的產能計畫。