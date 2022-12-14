〈英業達5G實驗室〉明年展望、擴產方向不變 資本支出估約2億美元

英業達 (2356-TW) 今 (14) 日舉行 5G Next Lab 開幕儀式，展望明年，董事長卓桐華表示，雖然大環境有些變化，包含美中貿易戰、俄烏戰爭、疫情等，但英業達在伺服器、筆電業務上還是力拚成長，對明年維持成長目標不變，並強調全球產能將持續擴充，明年資本支出估落在約 2 億美元。

卓桐華說，英業達產品並不聚焦消費性電子，而是伺服器、商用筆電，直言過去兩年在疫情干擾下，業務、生意都並未變少且還在成長，也認為台灣具彈性優勢，有刺激就可望進步，因此目前來看，明年營運至少能保持成長。

卓桐華進一步指出，供應鏈整體庫存狀況逐步消化、趨緩，往好的方向發展，但保守來看，仍認為明年下半年市況回溫機率較大，尤其中國近日陸續鬆綁防疫限制，依台灣放寬經驗來看，初期兩個月將呈現「兵荒馬亂」，但隨著整理調整後，明年下半年遠離疫情機率會較大。

各產品別方面，卓桐華認為，明年伺服器仍可望維持雙位數成長，其中資料中心成長將大於企業端客戶，至於筆電市場雖將從每年 2.6 億台高峰下滑，但仍可望維持 2 億台水準，且明年還有新接電競專案，5G、車載、智慧裝置及健康照護事業也將逐步迎接豐收期。

談及製造業韌性挑戰議題，卓桐華說，台灣製造業具備韌性優勢，面對未來 G2 世界格局將做好準備，目前英業達在墨西哥、歐洲捷克都持續擴充，旗下英華達也在越南擴大布局，強化智慧裝置事業生產。

英業達財務長游進寶補充，今年全球產能持續擴充，估資本支出將落在 60-70 億元，雖較原預估 80 億元低，但明年將持續配合客戶擴產，若不加計墨西哥廠規劃，明年資本支出將落在 2 億美元水準。