〈美股盤後〉鮑爾鷹鴿訊號交錯 標普震盪收紅逾1%

儘管升息壓力可能比預期更大，聯準會主席鮑爾重申通膨減緩，投資人消化鮑爾釋出的鷹鴿訊號後，資金行情追捧能源、科技股，美股週二 (7 日) 震盪收紅。

標普指數升近 1.3%，收盤穩守 4100 點大關，那指勁揚 1.9%，道瓊收紅逾 265 點。由於 ChatGPT 爆紅，引爆科技巨頭人工智慧 (AI) 大戰，半導體類股點火，費半指數強升逾 3%。

政經方面，聯準會主席鮑爾週二於華盛頓經濟俱樂部發表談話，他重申美國通膨減緩 (disinflation) 過程已經開始，而且是在商品領域開始的，聯準會預計勞動力市場會走軟，但對抗通膨還有很長的路要走。

提及美國 1 月非農就業報告強於預期，鮑爾坦言：「我們沒想到它會如此強勁，但這份報告說明為什麼我們認為對抗通膨將是一個需要相當長時間的過程。」

繼舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 後，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二也表態支持終點利率高於 5.1%。他指出，就業數據強勁，需要持續升息，故維持個人先前終點利率 5.4% 的預測觀點。

美國總統拜登將發布任內第二次國情咨文。在美國擊落中國偵查氣球後，白宮官員透露，拜登將提及美國就業增長、俄烏戰爭、本土製造業崛起、新冠疫情，以及美對中競爭戰略。

土耳其週一 (6 日) 連續發生兩次 7.8 級地震，隨著死亡人數攀升，土耳其宣布進入緊急狀態，主要石油出口碼頭停擺，成為推高國際油價的因素之一，帶動能源板塊走強。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.71 億例，死亡數突破 684 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊有 8 大板塊收紅，能源、通訊服務和資訊科技領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.20%；Meta (META-US) 上漲 2.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.069%。

道瓊成分股。波音 (BA-US) 上漲 3.84%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.62%；旅行家 (TRV-US) 上漲 1.62%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.6%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.77%。

費半成分股勢不可擋。Skyworks (SWKS-US) 飆升 12.53%；AMD (AMD-US) 上漲 2.66%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.14%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.40%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.38%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.78%；美光 (MU-US) 上漲 3.58%。

台股 ADR 普遍揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.96%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 走升 4.20% 至每股 267.56 美元。Alphabet (GOOGL-US) 衝高 4.61% 至每股 107.64 美元。百度 ADR (BIDU-US) 猛升 12.18% 至每股 160.22 美元。

ChatGPT 人工智慧興起引爆話題，Google 週一推出 AI 聊天機器人「Bard」迎戰後，微軟週二公布結合 OpenAI 的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器。

中國最大搜尋引擎公司百度週二也宣布將推出類似 ChatGPT 服務，名為「文心一言 (Ernie Bot)」的 AI 服務，預計將在 3 月份完成內部測試，然後公開發布。

全球最大手機射頻 (RF) 模組廠 Skyworks (SWKS-US) 飆升 12.53% 至每股 122.97 美元。Skyworks 最新財報營收和獲利皆優於市場預期。Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 點評，和其他科技股相比，Skyworks 財報相對優異，將其目標價從每股 110 美元上調至 120 美元，重申「增持」評級。

雲端視訊會議技術服務商 Zoom Video (ZM-US) 暴漲 9.85% 至每股 84.66 美元。Zoom 週二宣布計劃裁掉約 1,300 名員工，佔員工總數的 15%。

華爾街分析

摩根大通分析師 Michael Feroli 指出：「鮑爾週二談話與他上週談話並無太大不同，基本上都在強調通膨趨緩，對抗通膨還有很長的一段路要走，如果就業市場保持強勁，可能需要進一步升息。」

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 研判：「重要的一點是，鮑爾有機會釋出更鷹派訊號，但他沒有這麼做，短期內，聯準會可能會在按兵不動之前持續升息 1 次或 2 次。」

花旗亞太區交易策略主管 Mohammed Apabhai 警告，交易員忽略終點利率高於預期的風險，這可能導致股債市場遭遇慘痛拋售，美股、歐股、亞股等各個市場的股票價格看起來都被高估，預期未來 3 到 4 個月內將下跌。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

