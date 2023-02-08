進口激增 美國去年貿易逆差創歷史新高

美國商務部周二（7 日）公布數據顯示，去年 12 月美國商品和服務貿易逆差為 674 億美元，其中進口比 11 月成長 1.3%、出口月減 0.9%。全年的貿易逆差達到創紀錄的 9,481 億美元，較 2021 年擴大 12.2%，主因是進口激增所致。

有外媒指出，去年一年，美國的出口貿易額因全球對美國製產品的需求而成長，但美元走強提高美國產品的成本，使年度逆差擴大。

另外由於預料 1 月逆差再次擴大，經濟學家認為在連續 3 季替國內生產毛額（GDP）成長做出貢獻後，貿易可能不會在今年第一季替經濟提供支撐。

FWDBONDS 首席分析師 Christopher Rupkey 表示，風向已轉，不再強勁的吹向經濟正成長方向。雖然經濟並未陷入困境，但從今天的貿易逆差數據來看，可能貢獻不了多少。

雖然去年 12 月美國進口貿易成長，但商務部提到，商品和服務的進口總額已在去年第三季和第四季連續兩季下滑。事實上，不只美國，去年末全球的國際商務都呈疲軟態勢。例如歐洲年末貿易驟減，反映出內部和外部需求疲軟。德國去年 12 月的進口和出口商品分別下滑 6.1% 和 6.3%。

富國銀行駐紐約分析師 Shannon Seery 表示表示，海外經濟成長放緩可能會繼續打壓美國出口需求。與此同時，消費性耐久財需求在疫情期間被拉低後正在放緩，再加上資本支出投資逐漸減速，正對美國從全球其他地區的進口構成壓力。

四大會計師事務所之一安永首席經濟學家 Gregory Daco 評論表示，貿易趨勢體現出新冠疫情的影響消退，商業走向正常化，供需都在均衡。但全球對美國出口的需求已經放緩，「在消費者支出和企業投資成長放緩的環境下」，進口可能面月來月大的壓力。

另一方面，美國服務業出口成長 7 億美元，達到創紀錄的 820 億美元，主要受旅遊、運數和其他商業服務提振。服務業貿易順差為 2019 年 12 月以來最高，而且中國的重新開放可能會支撐服務出口。

花旗集團駐紐約經濟學家 Veronica Clark 表示，未來幾個月貿易服務將是值得關注的焦點。中國重新開放可能會讓中國遊客和學生大量返回美國，而這將反映在更強勁的服務出口上。

美國去年對中國商品逆差創歷史次高

值得注意的是，在美國商務部公布的為經通膨調整數據中，去年美國和中國的商品貿易額達到 6,906 億美元，刷新 2018 年所創的年度最高紀錄。而且去年美國對中國商品逆差擴大 8% 致 3,829 億美元，為有紀錄以來第二大年度逆差，僅次於 2018 年的創紀錄逆差規模 4,194 億美元。

去年美國對中國出口的商品總額增致創紀錄的 1,538 億美元，進口商品則增致 5,368 億美元，規模僅次於 2018 年所創的年度最高紀錄。

有媒體指出，雖然兩大經濟體關係緊張，但幾乎沒有跡象顯示雙方的商業關係破裂。美國商務部前高層、現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問 William Reinsch 評論：「數據顯示消費者有自己的想法，不管政府如何，在市場層面，兩國都還在展開大量業務，宏觀關係還沒有很大變化，仍有大量交易。」