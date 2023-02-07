高盛：美經濟衰退機率降至25% 但美股進一步上漲空間有限

高盛經濟學家周一 (6 日) 表示，由於就業市場持續強勁，其預測美國經濟衰退的機率已經從 35% 降為 25%，儘管如此，由於美股估值已高，今年最美好的時光已經過去，接下來到年底前很難再進一步上漲。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 為首的團隊預測，美國未來 12 個月步入經濟衰退的機率已從 35% 降到 25%，這遠低於彭博訪調經濟學家預測的 65%。

他表示，就業市場持續強勁，加上企業調查初步顯示信心改善，代表短期內經濟不景氣的風險已經大幅降低。根據上周五公布的官方統計，美國 1 月非農就業人口新增超過 50 萬人，遠遠超乎市場預期。

意外強勁的非農就業報告，讓投資人擔憂 Fed 進一步升息，標普 500 指數周一收盤下跌 0.61%，報 4111.08 點。

Hatzius 指出，通膨快速下降，似乎映證聯準會 (Fed) 認為可以實現經濟軟著陸的觀點，並強化 Fed 在 3 月和 5 月分別再度升息 1 碼 (25 個基點) 的傾向。此外，其他經濟體優於預期的成長也有益於美國，他預測歐元區將躲過經濟衰退，中國經濟會快速反彈。

標普 500 今年來上漲逾 7%，讓人好奇年初的大漲能否延續下去。但 Hatzius 認為，即使美國經濟展現十足的韌性，但因為股票估值已高，美股進一步上漲的空間有限。

高盛 David Kostin 為首的策略師團隊也說，標普 500 年初的大漲，已經把優於預期的經濟成長和公債殖利率下降反映在價格上，但從高估值、高利率和低迷的企業獲利來看，漲勢難再延續。

Kostin 把標普 500 指數未來三個月目標價從 3600 點提高到 4000 點，今年年底目標價也保持在 4000 點，代表他認為接下來到年底都不會再上漲。

Kostin 看法呼應華爾街大空頭、摩根士丹利分析師 Michael Wilson。Wilson 去年是機構投資人調查第一名的分析師，他周一表示，即使投資人信心已改善，他還是不相信美股的反彈象徵新牛市到來。

Kostin 認為此刻有幾個比美股更吸引人的替代投資，包括現金、投資級債券和高收益債，以及美國以外股票。摩根大通的分析師周一也說，比起美國昂貴的股票估值，國際市場「有趣得多」。

Kostin 說：「就算經濟軟著陸實現，根據我們的基本預測，這個因素也無法帶動股市大幅上漲。」