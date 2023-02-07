沙國意外調漲3月銷往亞洲油價 押注中國需求回春 

沙烏地阿拉伯國營石油公司 Saudi Aramco 周一 (6 日) 意外調漲 3 月銷往亞洲主要市場的油價，也調升賣給美國和歐洲的價格。

從 3 月開始，Aramco 賣到亞洲的多種原油都將漲價，其中最重要的阿拉伯輕原油調漲至比區域基準價格高每桶 2 美元的水準，漲幅為 20 美分。

這是沙國去年 9 月以來首度調漲銷往亞洲的油價，也讓原本預料會降價 20 美分的交易員和煉油商感到意外。

此外，Aramco 把銷往歐洲的所有原油價格調漲 2 美元，銷往美國的大部分原油價格則調漲 30 美分。

沙國調漲油價的時機微妙，一方面受到歐美一連串升息影響，國際油價今年來下跌 7%，但另一方面，產油國正在期待中國結束防疫封控後帶來的需求回春。

許多石油輸出國家組織 (OPEC) 都樂見中國大解封，成為牽動近日油價波動的最重大因素。例如 OPEC 秘書長 Haitham al-Ghais 表示，他對中國的看法比之前更樂觀，而科威特國營能源公司高層則說，中國消費正在增加，不是「死貓反彈」。

高盛集團預測布蘭特原油將在第 3 季漲回每桶 100 美元，理由是產油國的庫存和剩餘產能低落，而且中國正在全面重新開放，摩根士丹利也做出類似預測。

但沙烏地對增產仍然很謹慎，沙國能源部長、王儲 Abdulaziz bin Salman 周六說，他會等到看見全球原油需求成長，才會增產。

沙烏地是全球最大產油國，60% 原油透過長期合約賣到亞洲，這些合約的定價每月更新，中國、日本、南韓、印度是沙國原油最大的買主。沙國每次調整價格，其他波斯灣產油國通常也會跟進。