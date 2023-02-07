三因素影響 去年Q4創投募資金額756億美元 年減幅逾5成

受升息、高通膨及地緣政治等因素影響，導致去 (2022) 年第 4 季創投募資金額大幅衰減，根據 KPMG 發布的最新投資報告分析，去年第 4 季新創產業募資金額共 756 億美元，年減幅 55.89%。

KPMG 安侯建業今 (7) 日發布《創投脈動：全球創業投資分析》報告，去年第 4 季全球新創企業融資交易筆數共 7641 筆，募資金額共 756 億美元，包括美國、歐洲、亞洲等市場籌資金全都較前 (2021) 年同期大幅下滑，減幅均超過 5 成。

統計指出，去年第 4 季全球創投投資總額相比前一季大幅下降，跟 2021 年第 4 季相比，投資金額更是出現腰斬式衰退；以個別市場來說，美洲以 392 億美元高居市場之冠，其中美國投資金額就高達 362 億美元，比重高達 92%。

另外，亞洲市場去年第 4 季投資金額達 226 億美元、歐洲第 4 季投資金額約 129 億美元。

KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，展望 2023 年，預計全球創投將保持低迷，隨著市場條件不盡如人意，降低估值籌資 (down round) 可能會更加普遍，當新創企業耗盡資金又無法吸引新的投資額，也可能促使併購活動隨之增加。

以產業來說，去年第 4 季投資者相對青睞替代能源、電動車等產業；其中美國市場，創新核電新創 TerraPower 籌得 8.3 億美元、電池製造新創 Group14 籌得 6.14 億美元、再生能源電池存儲新創 Form Energy 募得 4.5 億美元；在歐洲，總部位於瑞典的電動貨運車輛新創 Einride 則從市場募得 5 億美元。

KPMG 表示，預估今 (2023) 年第 1 季全球創投市場仍將面臨挑戰，以消費者市場為主要商模的企業仍將面臨最大壓力；至於 IPO 市場，目前尚無跡象顯示有望在上半年復甦，尤其是美國 IPO 市場今年可能一整年陷入低迷。

黃海寧表示，預期全球獨角獸的籌資數量、籌資總額將同步降至 3 年以來新低，預估未來幾個季度也會有一些獨角獸消失。

