根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.27元下修至8.05元，其中最高估值10.76元，最低估值6.12元，預估目標價為64.85元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.76
|10.05
|最低值
|6.12
|6.97
|平均值
|8.09
|8.64
|中位數
|8.05
|9.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|464,835,000
|479,167,879.27
|最低值
|162,778,000
|182,417,000
|平均值
|371,807,232.13
|347,545,415.18
|中位數
|398,183,000
|364,298,390.72
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|12.49
|8.54
|5.46
|4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|485,832,177
|476,506,085
|447,992,422
|410,933,257
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2881/financials/ratios
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.05元，預估目標價為64.85元
- 富邦金控連續十二年榮獲The Asset ESG Corporate Awards
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.05元，預估目標價為64.85元
- 新制勞退、勞保基金除了台積電 也愛這3檔金融股
- 彭博性別平等指數 穩懋等16家台股企業上榜稱霸亞太市場
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。