新制勞退、勞保基金除了台積電 也愛這3檔金融股

勞動基金運用局今 (1) 日公布基金持股概況，包括新制與勞保基金，去 (2022) 年下半年前 10 大持股中，排名第一的皆為台積電 (2330-TW)，但持股比重都較上半年略降；而金融股中的國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、兆豐金 (2886-TW) 也是新制與勞保基金布局標的。

根據勞動基金運用局每半年會公告基金持股明細，根據今天揭露的前 10 大持股明細中，新制勞退基金去年下半年持股比重排名第 1 的仍是台積電，持股比重 28.69%，但比起上半年 29.51% 略為下滑

其他包括鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、中華電信 (2412-TW)、富邦金、聯發科 (2454-TW)、國泰金、兆豐金、中信金 (2891-TW) 與統一 (1216-TW) 也獲新制勞退基金青睞。

新制勞退基金自營部位，布局同樣首重台積電，截至去年底持股比重 38.55% 居冠，其他包括中華電、台達電、鴻海、富邦金、國泰金、台灣大、聯發科、兆豐金、統一超 (2912-TW) 同樣是鎖定目標。

舊制勞退基金一樣重兵布署台積電，持股比重高達 33.44% 居冠，台達電、鴻海、台塑 (1301-TW)、中華電、聯發科、兆豐金、富邦金、統一、中鋼 (2002-TW) 也擠進前 10 大持股。

勞保基金下半年前 10 大持股中，不論勞保基金、自營及委外等，持股第一名全都是台積電，其中勞保基金自營部分持股逾 3 成，委外代操也有 2 成以上。

根據統計，勞保基金前 10 大持股中，持有台積電比重達 35.17%，其他包括中華電、台達電、鴻海、富邦金、國泰金、兆豐金、台灣大、統一超、聯發科等也是勞保基金所愛。

在自營部位，持有台積電比重達 36.11%，其他包括中華電、台達電、富邦金、鴻海、國泰金、兆豐金、台灣大、統一超、聯發科同樣擠進持股前 10 大標的。