鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至8.05元，預估目標價為64.85元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.27元下修至8.05元，其中最高估值10.76元，最低估值6.12元，預估目標價為64.85元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 10.76 10.05
最低值 6.12 6.97
平均值 8.09 8.64
中位數 8.05 9.03

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 464,835,000 479,190,274.49
最低值 162,778,000 182,417,000
平均值 371,808,519.55 347,551,013.98
中位數 398,183,000 364,298,390.72

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 12.49 8.54 5.46 4.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		 485,832,177 476,506,085 447,992,422 410,933,257

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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