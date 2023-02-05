鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-2.93元，預估目標價為12.8元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.72元下修至-2.93元，其中最高估值-1.7元，最低估值-4.88元，預估目標價為12.8元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 -1.7 1.68
最低值 -4.88 -2.48
平均值 -3.21 -0.38
中位數 -2.93 0.02

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 242,855,000 278,118,000
最低值 181,043,924 188,195,158
平均值 209,806,698.13 226,588,619.56
中位數 211,276,860 227,354,799.66

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 5.53 0.17 -1.77 0.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 350,076,690 269,911,051 251,971,209 279,376,115

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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