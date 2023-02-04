IMF上修全球經濟成長、聯發科估營運Q1落底、新內閣上任 本周大事回顧

國際貨幣基金 (IMF) 31 日調升全球經濟成長預測至 2.9%，為一年來首見，手機晶片大廠聯發科 3 日召開法說會，估首季營收約 930-1017 億元，將是全年營運最低點，第二季起可望逐步好轉，另一方面，行政院 31 日舉行聯合交接典禮，由前總統陳建仁接下閣揆印信；以下是本周大事回顧：

睽違一年來首度上修 IMF 估今年全球經濟成長 2.9%

因通膨降溫、美國支出穩健加上中國重新開放，幫助抵銷一連串風險，國際貨幣基金 (IMF) 31 日調升全球經濟成長預測，為一年來首見。

IMF 發布《世界經濟展望》(World Economic Outlook) 報告，預估 2023 年全球國內生產毛額 (GDP) 將增長 2.9%，較去年 10 月預估值高出 0.2%，雖然央行升息和俄烏戰爭可能繼續令經濟活動承壓，但全球經濟成長可望在今年觸底，並在 2024 年達到 3.1%。

去年外銷訂單終結連兩年正成長 1 月估將連五黑

經濟部統計處 31 日公布去年 12 月外銷訂單統計結果，雖然受惠中國解封、訂單遞延效應，月增 4.1%，達 521.7 億美元，優於預期，但仍年減 23.2%，呈現連四黑，第四季金額也連兩季負成長，去年全年未能守住正成長，訂單金額為 6667.9 億美元、年減 1.1%，寫歷史次高。

展望今年，由於大環境挑戰仍大，統計處說，還要持續觀察終端需求疲軟、客戶庫存去化、美中科技戰等影響，且去年比較基期較高影響也將持續，估 1 月外銷訂單金額仍將呈現月減、年減，呈現連五黑。

新內閣 31 日上任 陳建仁：閣揆是人生最後公職

行政院 31 日舉行聯合交接典禮，陳建仁接下閣揆印信，蘇貞昌則正式結束逾 4 年任期，新任行政院長陳建仁致詞時表示，這將是他人生最後一個公職，剩下的 475 天將會全力以赴，打造溫暖堅韌的台灣，並強調要讓台灣的下一個十年更有面對挑戰的堅韌性與競爭力。

觀察新內閣名單中，外交部政務次長由中經院 WTO 及 RTA 中心資深副執行長李淳擔任，成為最後一波內閣改組人事最大亮點，李孟諺表示，新內閣女性首長共 7 位，占比約 17%，同時擴大年輕世代參與及延攬地方人才。

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聯發科去年大賺逾 7 個股本 估 Q1 營收恐跌破千億元

手機晶片大廠聯發科 3 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受客戶調整庫存影響，毛利率、營益率雙降，稅後純益也降至 185.14 億元，創兩年來新低，每股純益 11.66 元，全年純益則維持小幅成長、達 1181.41 億元，年增 6%，每股稅後純益 74.59 元，大賺 7 個股本。

展望未來，由於整體經濟環境影響，聯發科預估，第一季營收約 930-1017 億元，季減 6-14%，將是全年營運最低點，第二季起業務有機會逐步好轉，全年來看，由於全球總體經濟環境仍存在不確定性，未來幾個月將持續觀察需求復甦程度，再提供全年營收展望，毛利率則期望維持首季 46-49% 目標。

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去年 12 月對策信號分數維持 12 分 景氣燈號連二亮低迷藍燈

國發會今 (3) 日公布去年 12 月景氣燈號結果，對策信號綜合判斷分數為 12 分，與上月持平，燈號連二亮藍燈，代表景氣續呈低迷，且景氣領先、同時指標續呈下跌，領先指標跌幅則持續縮小，展望未來，國發會說，仍須密切關注景氣後續變化。

鋼市脫離谷底 中鋼、義联集團看需求景氣穩定

中鋼 31 日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟致詞時表示，鋼市 U 型復甦成型，可望脫離谷底，隨著升息與通膨減緩，及中國解封下，全球粗鋼需求可望上修。

另一方面，義联集團 3 日舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守表示，今年鋼鐵業景氣跟去年相比會較為穩定，且認為去年第四季已經是低點，不鏽鋼已經先好轉，預期碳鋼今年來也已見起色。

林義守表示，鋼鐵業去年上半年還不錯，但下半年起翻轉，原料、碳鋼、不鏽鋼走跌，下跌幅度達 3 成左右，導致出現庫存損失，吃掉上半年獲利，但目前狀況已改善。

因應產業轉型趨勢 證交所：股票重分類預計 6 月底前上路

證交所暨證券與期貨周邊單位 30 日舉行兔年新春聯合團拜，因應企業轉型趨勢，證交所將股票重分類列為今 (2023) 年業務重點，證交所董事長林修銘更指出，透過主板股票重新分類將有助於加速驅動集團轉型，並提高股票在國際市場能力，進而拉抬其估值，預計今年 6 月上路實施。

鴻海延攬前日本電產總裁關潤 出任集團電動車策略長

鴻海 30 日宣布，延攬前日本電產 (Nidec) 總裁關潤 (Jun Seki) 擔任集團電動車策略長 (Chief Strategy officer for EV)，直接向董事長劉揚偉負責，2 月 1 日起生效。

鴻海表示，關潤長年服務日本汽車產業，擁有近 37 年經驗，未來將善用其產業經驗與人脈，提供鴻海集團在全球電動車領域佈局對策、集團內電動車業務整合、以及產業課題解方。

英特爾宣布管理層減薪 CEO 帶頭砍薪 25%

個人電腦 (PC) 市況不佳，使英特爾面臨龐大獲利壓力，英特爾 (Intel) 31 日證實減薪消息，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 將帶頭砍薪 25%。

台灣金董座沈榮津出線 呂桔誠專任台銀董座

內閣改組後首宗公股金控高層人事異動，行政院 2 日核定台灣金控董事長將由前行政院副院長沈榮津接任，現任金控董事長呂桔誠則專任台灣銀行董事長，創下台灣金控成立以來，董事長與銀行董座分治的首例。

台灣金控指出，沈榮津長年深耕經濟領域亦嫻熟產業生態，未來將借重其產業經驗，帶領台灣金掌握產業需求，帶領台灣金掌握新契機，邁向新里程碑。

蘋果財報失色 反映 iPhone 銷售下滑

蘋果 2 日盤後公布包含去年年底購物季的 2023 會計年度第 1 季財報，營收、獲利及 iPhone 在內多項產品的業績都不如市場預期，尤其整體營收年減逾 5%，是近四年來首見下滑。

蘋果執行長庫克將上季財報失利的原因，歸咎於美元升值、「充滿挑戰的大環境」，以及中國生產干擾對 iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的影響上。